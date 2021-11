La question du barrage de Mullaperiyar est une question de surveillance continue, selon SC

La question des données sur les infiltrations est apparue lorsqu’un avocat, représentant l’un des pétitionnaires, a déclaré que le tribunal suprême devait examiner les détails de ces données.

La question concernant le barrage de Mullaperiyar, vieux de 126 ans, est une question de « surveillance continue », a déclaré samedi la Cour suprême et a demandé au gouvernement du Tamil Nadu de garder les données d’infiltration prêtes pour la lecture de la cour, si nécessaire.

Le barrage de Mullaperiyar a été construit en 1895 sur la rivière Periyar dans le district d’Idukki au Kerala.

Un banc des juges AM Khanwilkar et CT Ravikumar a observé qu’il ne devrait y avoir aucune approche contradictoire en la matière et qu’il examinerait les problèmes puis prendrait un appel.

« Vous devez comprendre qu’il ne s’agit pas d’une question ponctuelle. C’est une question de surveillance continue », a déclaré la magistrature, l’avocat principal Shekhar Naphade, qui comparaissait pour le Tamil Nadu.

La question des données sur les infiltrations est apparue lorsqu’un avocat, représentant l’un des pétitionnaires, a déclaré que le tribunal suprême devait examiner les détails de ces données.

Naphade a déclaré à la magistrature que toutes les données et détails étaient là avant le comité de surveillance qui les a examinés de temps à autre.

« Cela n’a pas d’importance. Vous le gardez prêt pour notre lecture, si nécessaire », a déclaré la magistrature à l’avocat principal.

Naphade a déclaré que le Tamil Nadu serait prêt avec toutes les données pour la lecture du tribunal.

« Notre seule difficulté est que vos seigneuries constateront que les requêtes après requêtes sont déposées devant ce tribunal uniquement pour nous harceler », a-t-il déclaré, ajoutant: « C’est une tentative de plus pour maintenir la marmite en ébullition. » Il a dit que toutes les questions ont été examinées par le comité de surveillance.

« S’il y a une situation en évolution, comment elle a été traitée ou comment elle sera traitée, ce sont des questions qui seront examinées », a observé le banc.

« S’il y a des commentaires disponibles, nous les examinerons et ensuite nous procéderons », a déclaré le tribunal, ajoutant: « En fin de compte, nous nous en tiendrons à l’avis du comité d’experts. » Naphade a déclaré que l’État du Tamil Nadu ne prenait rien de contradictoire dans cette affaire.

« Cela fait partie de la campagne sur les réseaux sociaux. Ce n’est rien d’autre. Avec un sens des responsabilités, je le dis », a-t-il déclaré.

L’avocat du requérant, qui a soulevé des questions, notamment sur les données d’infiltration, a déclaré que l’affaire concernait la vie et les propriétés d’environ 50 lakhs et que cinq districts du Tamil Nadu ont besoin d’eau, cinq districts du Kerala ont besoin de protection.

Au début, l’avocat du Kerala a fait référence à l’ordonnance du tribunal suprême du 28 octobre et a déclaré que l’État avait déposé un affidavit le 8 novembre.

Il a déclaré que l’État du Tamil Nadu avait déposé sa réponse vendredi.

« J’ai demandé aux officiers de répondre et de donner des instructions dans les 24 heures car il y a une formation cyclonique là-bas », a déclaré l’avocat du Kerala et a demandé au tribunal de se saisir de l’affaire lundi prochain.

La magistrature a ensuite mis l’affaire en délibéré le 22 novembre.

Le 28 octobre, le tribunal suprême avait déclaré que le Tamil Nadu et le Kerala respecteraient le niveau d’eau notifié par le comité d’experts.

La cour suprême a déclaré lors de l’audience de samedi que l’arrangement provisoire se poursuivrait.

Le gouvernement du Kerala a récemment déclaré à la cour suprême qu’« aucune quantité de rajeunissement » ne peut perpétuer le barrage et qu’il y a une limite au nombre d’années pendant lesquelles on peut maintenir les barrages en service grâce à l’entretien et au renforcement des mesureurs.

Il avait dit que la seule solution permanente pour éliminer la « menace éternelle en raison des problèmes de sécurité » de la

barrage et pour protéger la sécurité des lakhs de personnes vivant en aval du barrage de Mullaperiyar est de construire un nouveau barrage dans la partie aval du barrage existant.

Dans un affidavit déposé devant le tribunal suprême, le gouvernement du Kerala avait demandé que la proposition de fixer le niveau supérieur du barrage de Mullaperiyar à 142 pieds le 20 septembre, telle que formulée par le Tamil Nadu, puisse être évitée.

Dans sa réponse à l’affidavit déposé par le Kerala, l’État du Tamil Nadu a déclaré que « l’affirmation répétée » du Kerala et des pétitionnaires de là-bas dans les plaidoyers déposés de temps à autre demandent le déclassement du barrage existant et la construction d’un nouveau barrage. , ce qui est « totalement inadmissible » à la lumière du verdict du tribunal suprême sur la sécurité du barrage.

« Le barrage s’est avéré sûr du point de vue hydrologique, structurel et sismique », a déclaré le Tamil Nadu.

Le 25 octobre, le tribunal suprême avait déclaré que le comité de surveillance devrait prendre une « décision ferme » sur le niveau d’eau maximal à maintenir dans le barrage.

