La question du changement climatique unit la famille royale en tant que jours du compte à rebours ferme jusqu’à la COP26 à Glasgow | Royale | Nouvelles

À la suite d’une décision récente des membres du cabinet de présenter un message audacieux pour lutter contre le changement climatique, certains commentateurs ont souligné que la question semble avoir réussi à unir la famille royale. Écrivant dans le Telegraph, l’écrivain Guy Kelly souligne comment le changement climatique a transcendé les divisions fraternelles bien médiatisées et même les divisions générationnelles.

Pendant un certain temps, c’est le prince Charles, 72 ans, qui a ouvert la voie au sein de la famille sur les questions vertes.

Plus récemment, il a même révélé comment il propulsait son Aston Martin sur le fromage et le vin et a continué à jouer un rôle de premier plan dans la Sustainable Markets Initiative.

Mais alors que le prince de Galles a des décennies d’expérience, la semaine dernière a également semblé montrer que l’agenda du changement climatique est devenu de plus en plus important pour les autres membres du cabinet.

Dans un post sur son compte Instagram de Clarence House, Charles a posté une jolie photo avec son fils William, 39 ans, qu’il a légendé : « Je suis très fier de mon fils, William, pour son engagement croissant envers l’environnement et l’ambition audacieuse du Prix ​​Earthshot.

« En tant que monde, nous devons nous rassembler pour inspirer, réinventer et construire l’avenir durable dont nous avons désespérément besoin.

« Au cours de la prochaine décennie, en pensant aux générations futures, le prix Earthshot et ses candidats inspirants nous aideront à trouver des solutions innovantes. »

Le futur roi a publié son message « fier » peu de temps après que William a parlé de son prix au programme Newscast de la BBC.

Au cours de son entretien de 30 minutes avec Adam Fleming, dans lequel William a même averti les milliardaires d’arrêter leur course spatiale et de donner la priorité à la réparation de la planète, le duc de Cambridge a déclaré que le prince George, 8 ans, était même devenu soucieux de l’environnement.

William a déclaré: « Avec George à l’école récemment, il faisait le ramassage des déchets et je ne m’en rendais pas compte, mais en lui parlant l’autre jour, il montrait déjà qu’il devenait un peu confus et un peu agacé par le fait que ils sont allés ramasser les déchets l’autre jour et le lendemain, ils ont fait le même itinéraire en même temps, et à peu près tous les mêmes déchets qu’ils ont ramassés sont revenus.

« Je pense que pour lui, il essayait de comprendre d’où tout cela venait, il ne pouvait pas comprendre.

« Il était comme » eh bien, nous avons nettoyé ça, pourquoi n’est-il pas parti? «

« Si nous regardons les choses comme ça et commençons à réaliser, si vous retournez à l’enfance, c’est là que nous devrions être, nous devons nous poser ces questions, pourquoi est-ce bien que cette portée revienne à nouveau 24 heures plus tard ? »

De l’autre côté de l’étang, les Sussex séparés ont également utilisé la semaine dernière pour faire un pas pour rejoindre la campagne verte.

Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, sont devenus partenaires de la société new-yorkaise Ethic.

Ethic, fondée en 2015, affirme avoir aidé ses clients à « réduire l’empreinte carbone de leurs portefeuilles d’investissement de 56 055 tonnes métriques » par rapport aux entreprises de référence de leurs portefeuilles.

Cependant, selon le présentateur de BBC Radio 3 Ian Skelly, la question du changement climatique suscite autant de faveurs pour les deux fils de Charles.

Il a déclaré: « Je pense que le prince de Galles est incroyablement fier de ses deux fils et de ce qu’ils essaient de faire, mais ils font leurs propres choses, labourent leurs propres sillons.

« Les initiatives de William sont en grande partie nées de ce que son père fait depuis tant d’années. »

Charles et William rejoindront la reine pour le sommet COP26 de l’ONU à Glasgow le mois prochain.