La question d’une mère en direct sur La Sexta qui a exposé sa fille devant l’Espagne

Qu’est-ce qui était émouvant et merveilleux déclaration d’amour d’une fille à sa mère par téléphone Il a fini par devenir un objet de ridicule sur les réseaux sociaux après la question incrédule de la femme à l’autre bout du fil. Cela s’est passé devant les caméras de La Sexta et a été diffusé ce mercredi sur El Intermedio, mais il restera désormais pour la postérité après être devenu viral.

Le programme présenté par El Gran Wyoming est de nouveau descendu dans les rues de Madrid pour prendre son pouls, cette fois sur la nouvelle apocalypse qui plane au-dessus de nos têtes : la grande panne d’énergie dont tout le monde parle. À une époque où se sont produites des catastrophes que personne n’aurait imaginées, la possibilité de manquer d’électricité à l’échelle mondiale imprègne la société et, en fait, de plus en plus s’y préparent.

Dans ce contexte, le programme a demandé aux gens de quelles personnes ils s’entoureraient si cela se produisait, vers qui ils se tourneraient pour survivre. Une des jeunes femmes a répondu cela à sa mère, « sans hésiter », car ce serait une garantie de survie pour elle. Il a accepté la proposition de l’appeler devant la caméra pour lui dire : « Salut maman, je suis à la télé. Tu serais mon kit de survie en cas d’effondrement parce que tu es tellement intelligente. ».

La question de l’embarras

« Ton gilet de sauvetage, non? », répondit sa mère avec ironie. La fille lui a alors dit que oui, que « ma bouée de sauvetage a toujours été toi, maman, je t’aime ». La femme se tut alors devant les propos de sa fille, qui semblaient la surprendre, pour finir par poser la question définitive : « Wow… es-tu ivre ? ».

La fille parfaite et la mère… sincère pic.twitter.com/uhs8XfrkCW – TVMASPI (@sebas_maspons) 10 novembre 2021

« Comment ? Maman, je suis à la télé, putain. D’accord, maman, je t’aime », a déclaré la jeune fille en raccrochant le téléphone gênée par le commentaire de sa mère, avec lequel le journaliste a également éclaté de rire.

