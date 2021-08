La question intelligente qui a bloqué Solskjaer sur le retour de Ronaldo

in

Manchester United a scellé un retour de transfert improbable pour Cristiano Ronaldo et Ole Gunnar Solskjaer n’a pas pu s’empêcher de donner le match vendredi.

La conférence de presse Zoom d’avant-match de United était très attendue après le début de la nouvelle selon laquelle United était en lice pour son ancien talisman.

La nouvelle que Sir Alex Ferguson avait été impliqué dans une conversation avec le joueur de 36 ans dans la matinée avait signalé que l’intérêt de United était réel.

Et comme vous vous en doutez, l’appel a été dominé par les nouvelles de Ronaldo, qui a semblait prêt à aller à Manchester City.

Il revenait cependant à Mike McGrath du Daily Telegraph d’épingler Solskjaer contre le mur avec la dernière question de l’appel : « Avec l’un des plus grands joueurs de tous les temps sur le marché, pourquoi Manchester United n’essaierait-il pas un joueur comme celui-là ?

“Je ne pensais pas que Cristiano allait quitter la Juventus”, a répondu Solskjaer. « Et ça a été la spéculation ce matin et ces derniers jours.

« Nous avons toujours eu une bonne communication. je connais Bruno [Fernandes]lui a également parlé et il sait ce que nous ressentons pour lui. Et s’il devait s’éloigner de la Juventus, il sait que nous sommes là.

Solskjaer est devenu tout nostalgique et a déclaré: «C’est une légende de ce club. Le plus grand joueur de tous les temps si vous voulez mon avis. J’ai eu la chance de jouer avec lui. Je l’ai coaché ​​quand j’ai eu mon travail. Il m’a presque retiré parce que ce match de Wolverhampton quand je me suis blessé, il a continué à changer de camp.

“C’est aussi un être humain formidable. Voyons ce qui se passe avec Cristiano. Tous ceux qui ont joué avec lui ont un faible pour lui.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Man City snobé

United aurait payé 15 millions d’euros à la Juventus, plus 8 millions d’euros de suppléments. Alors qu’un salaire de 480 000 £ par semaine sur deux ans a été établi.

L’histoire a plongé le monde du football dans l’effondrement et Le site officiel de United qui a planté dans la soirée.

Alors que la déclaration indiquait que Ronaldo devait encore accepter des conditions personnelles, obtenir un visa et passer un examen médical, les trois devraient se produire.

Plus tôt ce mois-ci, l’international portugais a été offert à City par son agent Jorge Mendes.

On pensait que City souhaitait conclure un accord pour Ronaldo, mais vers 12 heures, City a annoncé qu’ils avaient mis fin à leur poursuite.

Les Reportage de Manchester Evening News que “la vérité était que l’intérêt de Ronaldo a pris fin au moment où United l’a contacté”.

LIRE LA SUITE: Man Utd toujours à l’affût d’un objectif à long terme, bien que l’échec de la signature doive passer en premier