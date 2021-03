La question que le docteur César Carballo poserait à Fernando Simón s’il l’interrogeait

Ce dimanche, cela fait un an que Pedro Sánchez a décrété l’état d’alarme et le confinement de la population pour arrêter la pandémie de coronavirus en Espagne. Pendant tout ce temps, Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), est devenu le visage et la voix de la direction du gouvernement dans cette crise sanitaire.

Suite à l’interview de Jordi Évole avec Simón, le présentateur de la sixième nuit, Iñaki López, a interrogé le médecin César Carballo ce samedi quelle question pensez-vous qu’Évole aurait dû vous poser au directeur du CCAES.

Dans les images issues de l’interview, Simón soutient que parfois il a « cherché à tuer le messager », opinion avec laquelle Carballo est d’accord, car «il a été le seul messager que nous ayons vu».

Cependant, Carballo, adjoint du service d’urgence de l’hôpital universitaire Ramón y Cajal, a assuré que ce qu’il demanderait à Simón s’il avait eu l’occasion de l’interroger serait « pourquoi le pays n’était pas armé et les toilettes n’étaient pas autorisées à faire des tests Savoir quoi en février nous avions déjà le coronavirus complètement propagé. «

Pour Carballo, cela a été « un élément clé ». « Si vous ne connaissez pas un virus, au moins permettre aux gens d’enquêter, protéger vos employésEt c’était le problème, que nous n’étions pas protégés, ni les agents de santé ni personne d’autre », a-t-il dit.

Le médecin a été franc en déclarant que si les agents de santé avaient été « autorisés à effectuer des tests PCR sur tous les soupçons que nous avions, nous aurions probablement confiné une semaine ou deux plus tôt, et on a déjà vu que cela aurait sauvé 23 000 vies », a-t-il assuré.

Malgré sa critique de Simón, Carballo a précisé que le message du porte-parole de la santé a changé « au cours des trois ou quatre dernières semaines. »

«Le ministère a changé le message, nous l’avons vu dessiner une carte de l’Espagne en disant que la situation est très mauvaise et que ce n’est pas le moment d’assouplir les mesures. Nous n’avons pas vu que Fernando Simón avant, qui a toujours enlevé le fer de la matière », a souligné Carballo.

Selon le médecin, après l’arrivée de la nouvelle ministre de la Santé, Carolina Darias, « on a vu un changement de gouvernail« que Carballo a reconnu qu’il aime.