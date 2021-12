la question que vous ne devriez JAMAIS poser aux enfants

18/12/2021 à 09:01 CET

L’éducation est tout

Nous héritons de nombreux commentaires des générations précédentes avec lesquels nous nous adressons aux enfants. Parmi certains de ces commentaires, il y a le si galvaudé : « Eh bien, avez-vous déjà un petit-ami ou une petite-amie ? »

Maintenant que les réunions de famille pour fêter Noël approchent, il est possible qu’au déjeuner ou au dîner, nos proches demandent à nos enfants ce genre de phrases. Et, bien que ces questions soient posées avec amour et sans malice, ce ne sont pas des phrases qu’il faut dire à un enfant.

En tant que parents, nous cherchons à éduquer nos enfants sans stéréotypes et dans l’égalité, même si nous ne pouvons souvent pas contrôler les stimuli externes qui atteignent nos enfants. « Pour surmonter les stéréotypes de genre, l’important est que nous travaillions en communauté, que nous le fassions depuis l’école, depuis la maison. Il ne faut pas s’emballer car il y a beaucoup de messages qu’ils reçoivent et nous devons les aider à gérer ces messages & rdquor;, souligne Alba Alonso, responsable de Realkiddys. Pour cette raison, en particulier avec les repas de famille, il est de notre responsabilité de nous arrêter et d’expliquer au reste de nos proches que, s’ils posent des questions inappropriées telles que « avez-vous déjà un petit ami / une petite amie ?, elles ne conviennent pas à nos fils et ses filles et devrait s’arrêter.

Raisons de ne pas poser cette question

Cette question ne doit pas être posée aux garçons et aux filles, non seulement à Noël, mais à tout moment de l’année

Ce sont des garçons et des filles, ils ne mènent pas une vie d’adulte : nous voulons qu’ils se comportent comme des adultes dès leur plus jeune âge et nous leur imposons une idée centrée sur l’adulte sur la façon dont les garçons et les filles devraient se comporter et comment leurs relations avec leurs amis devraient l’être. « Laissez-les vivre leur enfance sans les presser avec l’idée qu’il faut à tout prix avoir un copain ou une copine : quand on a quatre ans, on a autre chose en tête », raconte Amelia Franc dans son livre « Éduquer contre le machisme. » Les enfants ne comprennent pas les concepts tels que couple, petit ami, petite amie. Et bien qu’ils utilisent ces mots, ils font référence à un autre concept d’amitié : « Les garçons et les filles ne peuvent pas être amis & rdquor ; : lorsqu’ils se posent ce genre de questions, nous leur enseignons inconsciemment que les garçons et les filles ne peuvent pas être amis les uns avec les autres. , qu’il doit toujours y avoir un intérêt amoureux impliqué. Ces questions déterminent la relation qu’aura le garçon ou la fille avec l’autre sexe et, de plus, elles présupposent la sexualité des petits. « Si à chaque fois que Max joue avec une fille on insiste pour y voir le début possible d’une histoire d’amour, il finira par intérioriser que les relations entre filles et garçons sont forcément cadrées dans l’amour ou la séduction & rdquor ;, explique Franc. Attitude sexiste : quand on s’adresse aux jeunes enfants avec des phrases comme « tu as déjà une petite amie, hein ? Nous renforçons les stéréotypes sur les garçons et les filles dans une relation, car avec ces phrases, les enfants sont généralement traités comme des champions qui ont remporté un trophée, et au contraire, les filles sont traitées comme ces femmes qui ont besoin d’un couple car elles sont petites.