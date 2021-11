La quête Genshin Impact Shadow of the Ancients est sortie

Genshin Impact a lancé un nouvel événement à durée limitée appelé «L’Ombre des Anciens » aujourd’hui. Cet événement en trois étapes vous permet de rechercher des emplacements clés et de collecter des données précieuses pour Katheryne, avant de défier le redoutable Anomalous Model Ruin Grader. Les joueurs qui abattent ce gros robot ancien recevront une gamme de belles récompenses, y compris des gemmes primo que vous pouvez désespérément souffler en essayant d’obtenir un Hu Tao 5 étoiles. Ce que vous n’obtiendrez jamais.

Shadow of the Ancients n’est disponible que jusqu’au 15 novembre, vous n’avez donc pas trop de temps pour vous lancer dans le jeu et vous frayer un chemin à travers cet événement. Gardez à l’esprit que pour commencer à participer, vous devez avoir au moins le rang d’aventure 30 et avoir terminé la quête de l’histoire « Une fleur s’épanouit en prison ».

Voici comment fonctionnent les différentes étapes. La première étape nécessite que vous utilisiez le prospecteur du chaos d’Ayesha que vous obtenez de la quête de l’événement « Voyage à Tsurumi ». Vous utilisez ensuite ce gadget pour rechercher des composants aux points de topographie marqués sur votre carte.

La deuxième étape consiste à charger les pointes de Pursina, de gros appareils encastrés dans le sol, dans une zone spécifique à l’aide d’attaques électriques. Pour collecter des données, vous devez garder ces appareils chargés tout en repoussant les vagues d’ennemis.

La dernière étape est la plus amusante. À l’aide des données que vous avez recueillies, rendez-vous sur l’île de Tsurumi pour activer et vaincre le géant Ruin Grader. Mettre les Spikes sous tension les rendra plus puissants, mais une fois qu’ils seront tous chargés, le gros sera destructible. Votre récompense pour cela est des gemmes primo, du mora et divers matériaux de mise à niveau.

Une fois tout cela bouclé, c’est fini ! Shadow of the Ancients ressemble à une distraction pleine d’action des événements habituels auxquels les joueurs de Genshin Impact se connectent quotidiennement. Si vous cherchez quelque chose pour bousculer la routine dans laquelle vous vous trouvez, lancez-vous !

Si vous vous demandez sur quoi dépenser vos gemmes primo nouvellement acquises, vous vous souvenez peut-être de la bannière mentionnée au début de cet article ! Nous avons décomposé tout ce qui est disponible dans les nouvelles bannières si vous êtes curieux à leur sujet.