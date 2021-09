La quête inconnue des boucaniers à répéter

./Illustration de la sonnerie

Tampa Bay a ramené les 22 partants de son équipe vainqueur du championnat – et se dirige maintenant vers 2021 avec de grandes attentes

Quelques jours après avoir remporté le Super Bowl LV, Lavonte David s’est tenu devant une foule de fans des Buccaneers et leur a dit qu’il voulait être de retour pour la saison 2021. L’entraîneur Bruce Arians lui a retiré le micro et a déclaré: “Ton cul ne va nulle part.” Les Ariens voulaient que tout le monde revienne. « On y va pour deux ! dit Ariens. David, qui devait devenir agent libre dans quelques semaines, a attribué la citation d’Arians à une confiance ivre.

Au cours des deux mois suivants, Arians et le directeur général Jason Licht ont commencé à travailler pour récupérer tout le monde. Au 31 mars, les Bucs avaient re-signé David, ainsi que Tom Brady, Shaq Barrett, Aaron Stinnie, Kevin Minter, Rakeem Nunez-Roches, Rob Gronkowski, Donovan Smith, Ryan Succop et Leonard Fournette. Ils ont également tagué Chris Godwin en franchise. Ce faisant, Tampa Bay est devenu le premier champion du Super Bowl à l’ère du plafond salarial (depuis 1994) à ramener ses 22 partants. Ramener tout le monde était important pour les joueurs sur le plan pratique, compétitif et émotionnel.

“C’est toujours ahurissant pour moi”, m’a dit David en mars. “[The front office] ont dit qu’ils voulaient le faire et ils sont allés de l’avant et ils l’ont fait. Et j’ai l’impression qu’avec ça, là, ils ont encore plus gagné le respect de beaucoup de joueurs dans les vestiaires. Comprenant juste qu’ils veulent garder cette équipe ensemble, ils veulent essayer de gagner autant de championnats que possible avec nous, qui ils ont. Ils nous font confiance.

Les champions en titre ouvriront la saison jeudi soir contre les Cowboys. Le retour de la franchise au sommet du football a été long et laborieux, et David, le joueur le plus ancien de Tampa Bay, a vu tout le processus. Il est maintenant clair que la base du noyau des Bucs repose sur une culture d’équipe all-in. Cette intersaison a fourni une période pour que cette mentalité s’imprègne, et maintenant que les Bucs ont remporté le Trophée Lombardi la saison dernière, ils ont un plan clair pour savoir comment en gagner un autre.

“Je pense que nos entraîneurs nous placent dans une excellente position pour réussir”, a déclaré Brady aux journalistes la semaine dernière. « Notre service du personnel, [general manager] Jason [Licht] a fait un excellent travail. Nous avons beaucoup de continuité. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles construire et beaucoup plus d’expérience ensemble. C’est vraiment tout ce que vous pouvez demander en tant que joueurs, c’est d’être dans la position dans laquelle nous sommes. J’aimerais juste que nous en profitions.

Les attentes des Bucs entrant dans la nouvelle saison sont aussi élevées que celles de tout récent champion en titre. Seuls les Chiefs, qu’ils ont battus au Super Bowl la saison dernière, ont des chances plus faibles de remporter le titre. Tampa Bay s’est classée non. 2 au classement général de l’équipe Pro Football Focus et des notes DVOA de l’équipe Football Outsiders. La défense des Bucs a terminé avec les cinq premières notes des cotes de victoires et de victoires d’ESPN. Les 30,8 points par match de Tampa Bay se sont classés au troisième rang et ses 22,2 points alloués par match au huitième rang. Selon la base de données de l’écrivain sportif Ben Baldwin, l’offensive des Bucs s’est classée cinquième pour les points attendus offensifs (0,150) et défensifs ajoutés par jeu (-0,043).

Tampa Bay renvoie non seulement l’ensemble de ses unités de départ, mais a également conservé le coordinateur offensif Byron Leftwich et le coordinateur défensif Todd Bowles. L’équipe a eu une intersaison appropriée pour se préparer à ce que ESPN projetait comme le programme de saison régulière le plus simple de la NFL. Le reste de la NFC South est en pleine mutation: Drew Brees a quitté les Saints, Sam Darnold rejoint les Panthers et les Falcons changent d’entraîneur-chef. Les plus grands points d’interrogation entourant les Bucs sont liés à la santé : Tampa Bay n’a subi aucune blessure grave importante la saison dernière, un coup de chance qui ne se reproduira probablement pas.

Sous tous les angles, les Bucs ressemblent à la meilleure équipe de la NFL. Cela n’a pas été le cas pendant de nombreuses années, et être à ce stade est étonnant pour les vétérans de la liste. David, 31 ans, a été repêché par Tampa Bay en 2012. Il a connu une saison gagnante – un record de 9-7 en 2016 – au cours de ses huit premières années dans la NFL avant que Brady n’arrive en 2020 et que les Bucs ne remportent le Super Bowl. Il a admis que la luge était difficile au début de sa carrière, même s’il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Les victoires étaient rares et intermédiaires. Il n’a pas reçu de distinctions comme ses pairs.

“En vieillissant, vous essayez de faire tout cela juste pour essayer de gagner”, a déclaré David à propos de ses premières saisons dans la NFL. «Vous faites toutes ces bonnes choses sur le terrain et vous avez l’impression que cela ne rapporte pas, en ce qui concerne les victoires. J’ai eu mes mauvais jours au début de ma carrière où [I was thinking], ‘Mec, je n’essaie pas de faire partie de ces trucs perdants. Je ne suis pas d’accord. Mais je suppose que le côté positif est de toujours penser que les choses vont s’améliorer. Et comprenez simplement que ce ne sera pas comme ça pour toujours.

David, qui entame sa 10e saison avec Tampa Bay, n’était pas le seul à endurer des moments difficiles. L’ailier défensif William Gholston entame sa neuvième saison avec Tampa Bay; le receveur Mike Evans et l’ailier rapproché Cameron Brate en sont à leur huitième; le joueur de ligne offensive Ali Marpet et le plaqueur offensif Donovan Smith amorcent chacun leur septième avec l’équipe. “De toute évidence, vous y allez chaque année, laissant tout sur le terrain pour concourir pour jouer pour gagner”, m’a dit Smith en juillet. « Et parfois, ça ne se passe pas comme ça. Mais tout au long du processus, vous apprenez beaucoup. Vous voyez la construction d’une équipe. Vous voyez ce qu’on essaie de faire à l’étage et ce qu’ils essaient d’accomplir.

Mais même si les Bucs développaient des joueurs talentueux, la direction de l’équipe n’était toujours pas tout à fait claire il y a à peine deux ans. David envisageait sérieusement de quitter les Bucs, mais Arians a ensuite été embauché avant la saison 2019. Arians a engagé Bowles comme son coordinateur défensif, et l’unité s’est épanouie sous sa direction. L’infraction était boom-or-bust, trop souvent ce dernier. Puis Brady est arrivé et a stabilisé le jeu de passes, complétant ce qui était déjà l’une des meilleures unités défensives de la NFL. En séries éliminatoires, l’unité de David a fait beaucoup de levée et a maintenu les Chiefs à neuf points dans le Super Bowl.

“Je dirai toujours ceci, mec: jouer dans notre propre stade dans un Super Bowl pour avoir une chance de marquer l’histoire de la NFL – l’histoire du sport – je pense que cela a ajouté un peu de carburant”, a déclaré David à propos du 31-9. déroute. “Et puis je comprends ce que cette même équipe nous a fait plus tôt cette saison dans le même stade. Nous étions juste comme, ‘Non. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Nous avons juste ressenti une ambiance différente pendant tout le week-end. Une fois que nous sommes entrés sur le terrain, mec, l’énergie de tout le monde était inégalée.

Les joueurs qui ont vécu les difficultés de croissance de Tampa Bay sont fiers de leur mandat. Selon Jason Fitzgerald d’Over the Cap, les Bucs sont la troisième équipe la plus ancienne de la NFL, avec 15 joueurs de plus de 30 ans. (Bien que ce soit juste, Brady, 44 ans, fait remonter l’âge moyen.) est crucial pour le succès immédiat de l’équipe, les Bucs ont également une collection de jeunes joueurs de base qui peuvent maintenir la culture de championnat qui a été établie au cours de la dernière année. Des joueurs tels que Godwin, Devin White, Tristan Wirfs, Sean Murphy-Bunting, Carlton Davis et Antoine Winfield Jr. ont chacun 25 ans ou moins. Le lanceur de passes au premier tour Joe Tryon-Shoyinka a suffisamment traversé la pré-saison pour qu’il puisse également faire la différence. Spotrac prévoit actuellement que Tampa Bay ne se classera pas en dessous du 20e rang dans l’espace de plafonnement futur jusqu’en 2025, suggérant qu’il y aura une marge de manœuvre financière pour accueillir de nouvelles transactions.

“Ils sont très bien installés, mec”, a déclaré David. «Ils ont un excellent noyau et une grande culture autour desquels ils pourraient se construire. Mec, je suis reconnaissant d’en faire partie pour les deux prochaines années. Les jeunes garçons m’ont contacté quand j’ai signé mon nouveau contrat et ils étaient si heureux que je sois à nouveau avec eux. Et je me dis ‘Non, je suis reconnaissant pour vous tous, mec ! Vous me gardez jeune. Je veux juste continuer à vous voir exceller dans la ligue en tant que jeunes hommes.

Les Bucs restent concentrés sur le présent et motivés pour maximiser l’opportunité disponible maintenant. La même approche d’équipe d’abord qui leur a valu un titre a été exposée à la table des négociations cet intersaison, lorsque les joueurs et la direction ont trouvé un moyen de ramener tous les joueurs principaux de l’équipe. Il a été à nouveau exposé à la fin de la pré-saison – tous les Bucs sont vaccinés à 100% contre COVID-19, permettant aux joueurs une interaction maximale. Comme Arians l’a récemment déclaré aux journalistes, les Bucs sont “prêts à faire tout ce qu’il faut pour s’assurer que cela n’affecte pas notre équipe”.

“Les gars sont revenus avec la même faim”, a déclaré Smith. « Ils l’ont goûté et ça fait du bien. Donc, vous savez ce qu’il faut et vous y mettez plus pour y arriver.

Mardi, Brady a parfaitement illustré à quel point il est motivé, même à ce stade de sa carrière. Les Bucs ont cessé de célébrer les réalisations de la saison dernière et attendent avec impatience ce qu’ils peuvent accomplir cette saison.

“Il ne s’agit pas d’un tas de battage médiatique ou d’un tas d’accumulation et de BS”, a déclaré Brady. « Nous devons aller le faire. Je pense qu’il s’agit d’un groupe de gars qui sont vraiment matures et nous nous considérons comme des athlètes professionnels. Nous voulons aller là-bas et faire de notre mieux là-bas. »