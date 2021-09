La quête pour créer un jeu sans fin à Madden

in

Capture d’écran : Base secrète

Le football est un jeu de pouces, mais c’est aussi un jeu de secondes, la gestion de l’horloge étant l’une des compétences les plus importantes du jeu. C’est dans le monde réel, de toute façon, où les horaires de programmation et les pauses publicitaires sont une chose. Dans les jeux vidéo, comme nous sommes sur le point de le découvrir, les choses peuvent être différentes.

La dernière vidéo de Fumble Dimension approfondit cela, se lance dans une quête pour créer un jeu de football qui ne se termine jamais. Reconnaissant que les gens ont déjà fait du bon travail dans ce domaine, Jon Bois et Kofie Yeboah de Secret Base se mettent au travail en essayant d’imaginer une pièce de Madden qui, une fois cassée, ne peut jamais se terminer.

Je vais gâcher un peu les choses en disant qu’ils n’y arrivent jamais, mais peut-être que vous le saviez déjà parce que ce serait impossible. Mais ce qu’ils sont capables de découvrir en exécutant certains jeux en utilisant certains joueurs qui font certaines choses à l’IA grinçante du jeu est néanmoins fascinant.

Je m’attendais à ce que les défenseurs finissent par casser ou abandonner leurs missions et s’en prendre au joueur une fois qu’ils n’ont pas été plaqués depuis, oh, 20 minutes, mais la façon dont les engrenages de tout le monde continuent de tourner une fois que le même jeu s’est déroulé plus près de une heure est une chose sauvage à voir.

De plus, pendant que nous sommes ici, d’énormes félicitations sont de mise à la fois pour Jon et Kofie, simplement pour avoir simplement vécu cela. Jouer un seul match de Madden pendant une heure repousse les limites du « fun », mais exécuter le même jeu pendant aussi longtemps, déplacer le même QB dans le champ arrière contre les mêmes cinq défenseurs, a dû être une agonie.

Si vous lisez toujours et êtes toujours intéressé par de très bonnes vidéos de football, la récente histoire des Falcons d’Atlanta de Secret Base est également fortement recommandée, même si – et je le pense vraiment – vous n’aimez pas les Falcons, ni même le football. .