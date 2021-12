La quête pour trouver un tapis de prière durable

Quand je suis submergé par les réalités du monde, je vais souvent prier. Je pose ma tête sur ma natte alors que je m’agenouille pour prier. En tant que femme musulmane américaine, j’essaie souvent de concilier des contradictions discordantes, exigeant que je me pose une série de questions : Comment puis-je participer consciemment ou inconsciemment à un système d’exploitation ? Comment puis-je m’assurer de m’aligner sur les systèmes de valeurs qui guident ma foi ? Comment puis-je trouver des moyens de faire mieux, d’être meilleur, dans la poursuite des soins ? Dans la prière, je me retrouve face à ces pensées – et il est difficile d’éviter les contradictions flagrantes de tout cela. Des contradictions qui commencent par le tapis.

Les tapis de prière, comme de nombreux produits de consommation, fonctionnent au sein d’une chaîne de fabrication mondiale truffée de pratiques de travail abusives. Ce n’est pas une nouvelle révélation, et je reconnais que pour beaucoup d’entre nous, l’opportunité de réparer la chaîne d’approvisionnement mondiale n’est pas à portée de main. Nous pouvons cependant commencer à réfléchir à nos choix et à nous éduquer les uns les autres pour faire des achats plus durables et plus respectueux.

Iman Masmoudi, fondateur et président de la marque de vêtements Tuniq, souhaitait créer une coopérative de fabrication à but non lucratif et à impact négatif sur le carbone. Ce désir l’a forcée à poser une question fondamentale : existe-t-il même des entreprises holistiquement éthiques ? « Par quoi je veux dire, est-il possible de créer un usage commercial moral ? » demande Masmoudi. « Est-il possible, de bout en bout, de ne plus faire de mal au monde ? »

En tant qu’Américain musulman fabriquant des produits pour les musulmans du monde entier, Masmoudi navigue dans deux mondes opposés : l’un défini par des normes éthiques religieuses et l’autre défini par un système économique consumériste. Comment les entreprises éthiques répondent-elles à la demande sans compromettre leur intégrité ?

Ces deux idéaux en guerre aboutissent à la marchandisation des produits religieux. Prenez, par exemple, les tapis de prière musulmans. Chaque jour, des millions de musulmans à travers le monde déploient des tapis de différentes tailles, formes et origines pour signifier le début de la prière. Dans un essai pour le Yale Center for the Study of Material and Visual Cultures of Religion, Minoo Moallem explique : « Le tapis de prière territorialise la prière en créant une frontière matérielle entre le sacré et le profane. En d’autres termes, ce sont des objets spirituels très appréciés.

Avec l’augmentation de la demande et l’industrialisation mondiale, cependant, les tapis de prière sont devenus des produits de masse. Souvent, la façon dont ils sont fabriqués – par des travailleurs qui gagnent des salaires de misère, avec des matériaux qui nuisent à l’environnement – va à l’encontre des principes religieux qu’ils visent à incarner. Il y a un oxymore répandu consacré à l’action de prière effectuée sur un tapis qui s’écarte des principes d’un système de croyances.

Ceci, bien sûr, ne se limite pas aux produits spécifiques aux musulmans. Ce conflit s’étend sur plusieurs disciplines. Je peux aller sur Amazon dès maintenant et acheter des cartes de prière catholiques ou des chapelets tibétains ou des bougies juives de la Havdalah en vrac, avec seulement quelques clics et peu de soins apportés aux travailleurs qui les ont créés.

« S’il y a un traumatisme dans la chaîne d’approvisionnement », déclare Timo Rissanen, professeur agrégé à l’Université australienne de technologie de Sydney et auteur de Zero Waste Fashion Design, « et s’il y a un traumatisme et des abus dans l’usine, cela [trauma] est transféré dans le produit.

Des fidèles socialement éloignés s’agenouillent sur leurs tapis de prière personnels pendant les prières du vendredi à Madina Masjid, à Sheffield, dans le nord de l’Angleterre.. via .

La chaîne d’approvisionnement liée aux traumatismes est une réalité bien documentée. Une enquête menée par le Workers Rights Consortium impliquant des travailleurs de 158 usines dont le Bangladesh, El Salvador, l’Éthiopie, l’Indonésie, Haïti et le Myanmar a révélé que 20 pour cent des travailleurs « ont déclaré souffrir de la faim quotidiennement depuis le début de la pandémie » ; 34 pour cent avaient eu faim au moins une fois par semaine. Le consumérisme moderne repose sur des modèles de production de masse qui permettent de produire des articles à moindre coût et rapidement. Une chaîne d’approvisionnement moins standardisée nécessite une main-d’œuvre, des matériaux et des produits valorisés, ce qui fait indéfiniment augmenter les prix.

Tara Cetinkaya est la co-fondatrice de Modefa, le plus grand magasin de vêtements islamiques en ligne des États-Unis. En tant que dirigeante d’une entreprise islamique en pleine croissance, elle se trouve souvent à l’intersection des principes éthiques et des normes de l’industrie. « Certaines personnes sont venues dans le magasin et nous ont demandé pourquoi nous ne pouvions pas vendre des choses à quatre ou cinq dollars, et c’est parce que nous n’achetons pas en Chine », a-t-elle déclaré. « Nous n’achetons pas avec du travail d’esclave. Nous préférons utiliser ces normes éthiques qui soutiennent les entreprises et les fournisseurs musulmans en Turquie.

Cetinkaya fait référence à des informations récentes en provenance de Chine concernant la région ouïghoure, une région à majorité musulmane de Chine. La Coalition pour mettre fin au travail forcé dans la région ouïghoure a rapporté que 20 pour cent des vêtements en coton sur le marché mondial de l’habillement impliquent de la main-d’œuvre de la région ouïghoure. « L’industrie du vêtement est le plus exposée au risque de recourir au travail forcé », a déclaré Jewher Ilham, un militant ouïghour chinois et membre de la coalition. En d’autres termes, il est possible qu’un tapis de prière en coton soit produit par le travail forcé musulman.

Les musulmans de la province ouïghoure de Chine ont été ciblés par le gouvernement chinois. « Selon des chercheurs, des ONG et des experts, on estime qu’entre 1 et 1,8 million de Ouïghours ont été soumis au travail forcé », a déclaré Ilham. Ce nombre pourrait inclure le père d’Ilham, Ilham Tohti, qui a été arrêté par le gouvernement chinois en 2014. Jewhar n’a pas pu contacter son père depuis son arrestation.

De cette façon, il est difficile de séparer les réalités de l’industrie textile des articles. « Les conditions dans lesquelles quelque chose est fabriqué sont importantes », a déclaré Rissanen. « Une partie du problème est que la plupart du temps, nous n’osons rien imaginer au-delà de la façon dont les choses se font actuellement. »

Pour les propriétaires d’entreprise comme Masmoudi, la réponse se trouve non pas en réimaginant mais en réévaluant les systèmes qui ont toujours existé. « Il s’agit de remettre le pouvoir entre les mains du peuple. Tuniq s’associe directement avec des bergers locaux et des artisans traditionnels dans toute la Tunisie dans le but de cultiver une relation symbiotique entre la nature, la communauté et le textile.

La laine est collectée auprès des troupeaux de moutons locaux au printemps et nettoyée par un groupe de femmes dans un village du sud de la Tunisie, où elle est ensuite brossée, cardée et tissée à la main.

« Dès le début, nous avons été guidés en essayant de créer quelque chose de beau à partir de ce qui est souvent très laid, qui est l’industrie textile au sens large », explique Masmoudi. Les travailleurs fixent leurs salaires et leurs horaires, dit-elle, informant directement Masmoudi de la durée d’un projet et de la valeur prévue de la main-d’œuvre. Ensemble, elle espère que la communauté pourra créer un produit à partir d’artisanat, d’intention et de soins.

Des marques comme Tuniq reflètent un niveau de soins plus élevé, et les soins ne sont pas bon marché. Un tapis de prière sur le site Web de Tuniq coûtera environ 93 $, tandis qu’un tapis de prière sur Amazon peut coûter 10 $ avec la livraison express. Mais ce que propose Masmoudi encourage les consommateurs à commencer à se confronter aux histoires qui se cachent derrière leurs produits.

« Nous avons transformé toute l’humanité en marchandises, et c’est ainsi que nous sommes traités et c’est ainsi que nous nous traitons nous-mêmes » — mais ça suffit, dit Masmoudi. Des possibilités alternatives existent. La chaîne de fabrication mondiale est brisée. Reconnaître cette réalité peut être accablant, mais les objectifs d’entrepreneurs comme Masmoudi sont des rappels de bonne foi d’une manière différente de s’organiser, de commercer et de consommer. En tant que consommateurs, il est important d’exiger et d’implorer de nouveaux modèles de commerce qui privilégient les soins dans la chaîne d’approvisionnement, les travailleurs derrière un produit, l’environnement à partir duquel il est créé. Alors peut-être que la prochaine fois que vous sortirez pour acheter un tapis de prière, une bougie ou des perles, prenez un moment pour réfléchir à l’histoire derrière le produit.

Omnia Saed est une journaliste indépendante et actuellement étudiante à la maîtrise à la Columbia School of Journalism. Elle est membre de la classe de 2021 Vox Media Writers Workshop.