Tim Cook a été interviewé aujourd’hui sur le podcast Sway de la journaliste Kara Swisher. Le PDG d’Apple a parlé de son admiration pour Tesla et de son avance dans les véhicules électriques et a noté qu’il ne sera «probablement» pas chez Apple dans 10 ans. Cook a également parlé de la RA et de son rôle dans l’avenir d’Apple.

«En termes de RA, la promesse de la RA est que vous et moi avons une excellente conversation en ce moment. Sans doute, cela pourrait même être mieux si nous pouvions augmenter notre discussion avec des graphiques ou d’autres choses à apparaître. Votre public en bénéficierait également, je pense. Et donc, quand j’y pense dans différents domaines, que ce soit la santé, l’éducation, les jeux, la vente au détail, je vois déjà la RA décoller dans certains de ces domaines.

Bien que Cook ne parle pas des futurs produits, il a souvent mentionné la RA lors d’apparitions publiques. Swisher a posé des questions sur la citation «briller et regarder» sur l’invitation de la WWDC 2021, mais Tim Cook n’a pas voulu préciser si cela avait une signification sous-jacente.

Interrogé sur la rumeur du casque de réalité mixte, le PDG d’Apple a répondu aux relations publiques qu’il ne parlait pas des futurs produits, mais il est important de noter ceci:

« Je pense que le [AR] la promesse est encore plus grande à l’avenir. C’est donc un élément extrêmement important de l’avenir d’Apple. »

Si AR est le prochain pari d’Apple, voici ce que nous savons jusqu’à présent: le casque de réalité mixte d’Apple pourrait comporter 15 modules de caméra et «une biométrie innovante», selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. Dans son précédent rapport, Kuo a déclaré: «Apple lancera un nouveau casque de type« casque »avec des écrans Micro-OLED et des capacités de réalité augmentée et virtuelle en 2022.»

Il a également mentionné que «Apple travaille toujours sur de nouvelles lunettes AR, mais il est peu probable que celles-ci soient introduites avant 2025.»

Dans sa newsletter, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Apple lance des lunettes AR dans les «prochains mois», mais aucun événement en personne n’a encore été annoncé.

Ce qui est sûr, c’est que Tim Cook a encore quelques années d’avance chez Apple et qu’il y a encore de grands projets en cours. Vous pouvez écouter l’interview complète ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: