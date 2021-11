La race est-elle un qualificatif pour les traitements par anticorps monoclonaux au Texas ? – RedState

Nous avons vu des personnes de haut niveau comme Joe Rogan vanter les avantages du traitement par anticorps monoclonaux.

Certains ont soulevé une question au cours de la dernière journée sur les critères nécessaires pour obtenir le traitement contre le COVID, après des informations selon lesquelles les établissements de traitement auraient utilisé la race comme un qualificatif possible pour obtenir le traitement au Texas. Un rapport aurait impliqué la ligne d’assistance téléphonique Texas Health and Human Services Infusion.

La raison en est que certains établissements médicaux considèrent le fait d’être hispanique/noir comme l’une des choses qui vous qualifie pour obtenir le traitement par anticorps monoclonal. Voici une liste d’un centre médical du Texas des autres critères qui pourraient vous qualifier pour obtenir le traitement. Il faudrait en avoir au moins un. « Latin X ou Black » est une chose possible qui vous permettrait d’obtenir le traitement dans cette clinique.

pic.twitter.com/k7tSfhevaT – Dr Nickarama (@nickaramaOG) 15 novembre 2021

Maintenant, la raison pour laquelle certains endroits le font est que les Noirs et les Hispaniques seraient plus à risque. Mais selon la Mayo Clinic, bien qu’il n’y ait aucune preuve que les personnes de couleur aient des facteurs génétiques ou autres facteurs biologiques qui les rendent plus susceptibles d’être affectées par COVID-19, elles sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé sous-jacents qui peuvent être problématiques pour COVID comme que le diabète de type 2. Alors, pourquoi la race est-elle répertoriée comme critère, plutôt que les conditions de santé sous-jacentes qui rendraient COVID plus problématique ?

De toute évidence, il devrait être prescrit en fonction des personnes les plus à risque et dans le besoin, s’il y avait des restrictions.

Mais pourquoi est-il vraiment nécessaire d’avoir des critères restrictifs ? En d’autres termes, pourquoi n’est-il pas disponible pour tous ceux dont le médecin pense qu’une personne devrait l’avoir, puisqu’il est produit en série, selon ce même centre médical au Texas. S’il peut être produit en série, pourquoi ne l’avons-nous pas simplement pour tous ceux dont le médecin dit en avoir besoin ? Surtout quand il semble être si efficace de la part des personnes qui ont été traitées avec.

Comme nous l’avons vu en septembre, Biden a réduit le traitement par anticorps monoclonal qui avait été expédié dans certains États, y compris en Floride, affirmant qu’il souhaitait une « distribution équitable ». Comme c’est très socialiste. Bien sûr, les États en avaient besoin à des taux différents, mais Biden ne le distribuait pas en fonction des besoins. Alors, qui sait combien de personnes ont pu être blessées par cette décision, alors que ce qu’il aurait probablement dû faire, c’est augmenter encore plus l’offre.

En réponse, le gouverneur de Floride Ron DeSantis vient de s’arranger pour acheter plus pour les Floridiens et a réprimandé Biden pour ses actions. Il a également réprimandé Biden pour être revenu sur sa promesse d’envoyer 50% de plus à l’État.

Mais cette augmentation de la variante Delta a ralenti, alors pourquoi n’est-elle généralement pas disponible pour toute personne dont le médecin souhaite la prescrire ? Avoir ce critère restrictif ne ressemble pas du tout à « suivre la science ».