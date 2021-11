Vince Coglianese, directeur éditorial de The Daily Caller et animateur de « The Vince Coglianese Show » sur WMAL, a évoqué son enfance sur les bases de la Marine sur « Tucker Carlson Today ». En tant que fils du major-général à la retraite de l’USMC Vincent Coglianese, le jeune Coglianese a déclaré que « pour la plupart, personne n’avait vraiment choisi la race comme une catégorie significative de division » dans les bases de la Marine dans son enfance.

« Tout le monde traînait ensemble. C’était très intégré parce que nous avions une expérience de vie commune, à savoir que nos pères ou nos mères, dans moins de cas, étaient dans le Corps des Marines des États-Unis. »

LE CORPS DES MARINES VA SE RÉINVENTER » POUR REFLÉTER L’AMÉRIQUE « , DIT LE GÉNÉRAL TOP

Peut-être à cause d’une telle unité, les bases militaires où il vivait étaient particulièrement patriotiques. Il a raconté que la circulation sur la base devait s’arrêter lorsque « Colors » jouait, même « stop[ping] mort au milieu de la route. »

« Vous baissez votre fenêtre et vous écoutez les « Couleurs ». Et tout le monde est calme et respectueux. Et puis vous entendez la fin, et alors vous savez que vous pouvez à nouveau bouger », a-t-il expliqué.

La circulation s’arrêtait également lorsque « Evening Colors » jouait la nuit, se souvient-il.

« [T]Ce n’est pas du tout l’Amérique dans laquelle la plupart des gens ont grandi », a répondu Tucker Carlson.

Coglianese a comparé le patriotisme que de telles pratiques encourageaient à des sentiments de fierté envers son enfant et à « un lien avec [his] Foi. »

« Tout vient du même point émotionnel, et c’est une expérience significative », a-t-il déclaré.

Alors que sa mère était du côté plus spirituel, Coglianese a déclaré que son père « était les leçons de vie de base [side] », prêchant l’importance d’un effort physique maximal.

Son père lui a appris qu’il « fait[es]n’a pas à être le meilleur », mais il « ha[s] à bousculer. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« L’agitation était une chose énorme dans notre maison », se souvient-il. « Il a dit, même si vous êtes à l’entraînement et que vous devez effectuer un tour, vous feriez mieux d’être en tête du peloton. …[I]C’était toujours « travaillez aussi dur que vous le pouvez ».