La radio des Vikings a eu l’appel le plus déchirant de FG manqué à la fin du jeu

Les Vikings du Minnesota ont perdu un match de football dévastateur dimanche après que Greg Joseph a raté un panier de 37 verges de large à droite.

Si vous écoutiez l’appel radio des Vikings, cependant, vous auriez d’abord pensé que le Minnesota avait gagné son match contre les Cardinals de l’Arizona. En quelques secondes incroyablement déchirantes, l’équipe de radio du Minnesota est passée de la jubilation à ce qu’ils pensaient être un placement gagnant à l’incrédulité face à l’échec.

Je peux en quelque sorte comprendre pourquoi l’équipe de radio ici pensait que le ballon allait se faufiler au-delà du poteau de but, mais à la fin, le coup de pied de Joseph a accroché juste alors que les espoirs de victoire des Vikings tombaient à plat.

COMME INVOQUÉ SUR VIKINGS RADIO: pic.twitter.com/11794IWphj – Timothy Burke (@bubbaprog) 20 septembre 2021

Parlez d’une fin déchirante à un match. Et si vous écoutiez uniquement la radio et ne regardiez pas le coup de pied de Joseph s’écarter, n’est-ce pas ? Vous avez probablement connu le plus haut des hauts et le plus bas des bas en l’espace de quelques secondes.

Juste brutal.

Les fans ont écrasé la NFL après que d’horribles pénalités de railleries aient continué de ruiner les matchs