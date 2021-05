La radio est devenue le média préféré pour les publicités politiques lors des élections au Bengale occidental: TAM AdEx

Mamta Banerjee a dirigé TMC en tête des classements avec des publicités à la radio, le parti politique représentant 54% du total des insertions publicitaires à la radio.

Malgré la pandémie qui sévit dans tout le pays, les élections récemment conclues au Bengale occidental ont apporté un peu de répit à l’industrie de la radio, le média ayant enregistré une augmentation de 3% des insertions publicitaires en 2021, par rapport à 2016, selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research. La radio est devenue le média le plus préféré avec 72% de la part d’insertion publicitaire lors de l’élection de l’Assemblée du Bengale occidental de 2021, suivie de la télévision et de la presse écrite avec respectivement 27% et 1% des parts. Fait intéressant, alors que la radio a enregistré une augmentation des insertions d’annonces, la télévision et la presse ont signalé une baisse de 60% et 47% des insertions d’annonces.

Dans les médias télévisés, radiophoniques et imprimés, le parti Bhartiya Janta (BJP) est en tête du classement avec plus de 50% de part d’insertions publicitaires politiques en 2021, suivi du parti politique régional Trinmool Congress (TMC) avec 39% de part. Il convient de noter qu’en 2016, la part de l’insertion d’annonces dans le parti local Trinamool Congress était de plus de 50%. Dans l’ensemble, les cinq principaux partis politiques ont enregistré une part de 99% des insertions d’annonces politiques en 2021, les insertions d’annonces du BJP ayant augmenté de 20% en 2021 par rapport à 2016.

Sur le média télévisé, le BJP était en tête avec 90% de part d’insertions publicitaires dans les élections à l’assemblée du Bengale occidental en 2021, alors qu’en 2016, il était en deuxième position avec 35% des parts. Fait intéressant, le Congrès a repris la deuxième position en 2021 en tant que parti le plus annoncé à la télévision avec une part de 5%, suivi par un candidat indépendant avec une part de 3%. TMC était à la traîne avec une part de 2% à la télévision.

Cependant, TMC arrive en tête des classements avec des publicités radiophoniques, le parti politique représentant 54% du total des insertions publicitaires à la radio. Il est intéressant de noter que le Congrès Trinmool était le plus grand parti des deux années sur le média radio. Après TMC était BJP avec 46% d’insertions d’annonces.

En version imprimée, le Parti national BJP représentait 74% des insertions d’annonces dans les élections à l’Assemblée du Bengale occidental en 2021, suivi du TMC avec 7% d’insertions d’annonces. Fait intéressant, alors que la presse écrite a globalement enregistré une baisse des insertions d’annonces en 2021, BJP aurait augmenté ses annonces sur papier, le parti occupant la deuxième position en 2016 avec 24% de part d’insertions d’annonces.

