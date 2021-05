La radio FIA / Toto Wolff utilisée pour alimenter le récit de Nikita Mazepin

Jolyon Palmer soupçonne que la conversation de Barcelone entre Toto Wolff et la FIA a été diffusée pour alimenter le «récit» de Nikita Mazepin.

Au cours d’un week-end de course, la radio de l’équipe fait depuis longtemps partie de la diffusion, permettant au spectateur d’entendre des informations clés entre les pilotes et le mur des stands. Au fil des ans, il a été une fantastique source de divertissement.

Et lors du Grand Prix d’Espagne, nous avons eu droit, pour la première fois, à une communication entre le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, et la FIA. Un excellent ajout à la couverture, non?

Eh bien, la façon dont il a été utilisé a suscité un peu de controverse.

L’extrait qui a été joué impliquait Wolff exprimant ses frustrations à propos de Nikita Mazepin au directeur de course Michael Masi, estimant que le pilote russe avait retenu Lewis Hamilton alors qu’il essayait de lui pendant la course.

Mazepin est bien sûr arrivé en Formule 1 avec une réputation, et récemment le patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré que les médias avaient intentionnellement essayé de vendre cette image de «mauvais garçon».

«Nous savons tous que Nikita est devenu le ‘mauvais garçon’ il y a quelque temps, alors c’est sûr que la F1 a toujours diffusé les commentaires à son sujet parce [people] aime l’écouter », a-t-il dit.

«S’ils diffusent des choses gentilles et douces dites à propos des autres, personne ne s’en souciera donc je pense que c’est un peu accrocheur de leur côté, mais nous faisons partie du show business de course, donc ça en fait partie.

Et Palmer, un ancien pilote de Formule 1 chez Renault, s’est demandé si cet extrait de conversation était juste une autre partie de ce «récit» Mazepin.

«Est-ce inhabituel ou inhabituel que nous l’avions entendu? Il est intéressant que cela ait été diffusé », a-t-il déclaré sur le podcast Checkered Flag lorsqu’on lui a demandé s’il était surprenant d’entendre Wolff si vocalement.

«Je ne l’ai jamais entendu de ma vie, la conversation entre la FIA et le directeur de l’équipe a été diffusée, et cela a été repris et évidemment choisi de courir aussi.

«Nous connaissons le récit contre Mazepin, vient avec un énorme soutien, pas le pilote le plus populaire et ne va pas bien. Cela a juste aidé à pomper un peu plus ce récit qu’il a été diffusé.

«Je parie que des conversations ont lieu tout le temps entre les directeurs d’équipe et le directeur de course à propos de diverses voitures à travers le Grand Prix.»

