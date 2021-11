La RAF établit un nouveau record du monde Guinness après un premier vol réussi avec un carburant révolutionnaire | Sciences | Nouvelles

L’exploit a été accompli par le Group Captain Peter Hackett à bord d’un ULM Ikarus C42. Plus tôt ce mois-ci, le petit avion a décollé de l’aéroport de Costwold dans le Gloucestershire pour un bref vol utilisant un carburant synthétique baptisé UL91. Le carburant écologique est fabriqué par la société londonienne Zero Petroleum et est fabriqué en extrayant l’hydrogène de l’eau et le carbone de l’atmosphère.

Les deux composants sont ensuite combinés à l’aide d’énergies renouvelables pour créer une alternative prometteuse au carburant d’aviation polluant.

Selon le ministère de la Défense, la nouvelle technologie a le potentiel de réduire les émissions de carbone de 80 à 90 % par vol.

Le Royaume-Uni s’est fermement engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 dans le but d’atteindre le zéro net.

Et d’ici 2035, le gouvernement s’est fixé pour objectif de réduire les émissions d’au moins 78 %.

LIRE LA SUITE : Avertissement de tremblement de terre au milieu de la fonte des glaces : « La Terre va mordre »

Selon certaines estimations, l’industrie aéronautique mondiale est responsable d’environ deux pour cent de toutes les émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’origine humaine – la principale cause du réchauffement planétaire et du changement climatique.

La RAF s’est associée à Zero Petroleum dans le cadre du projet MARTIN de la RAF, qui vise à développer de nouveaux carburants pour les « jets rapides du futur ».

Jeremy Quin, ministre des Achats de la Défense, a déclaré : « C’est une première « innovation » mondiale.

« Cela montre la détermination des forces armées britanniques à faire avancer des idées créatives sur Net Zero tout en respectant les engagements opérationnels.

Le maréchal en chef de l’Air, Sir Mike Wigston, chef d’état-major de la Force aérienne, a déclaré : « Le changement climatique est un défi transnational qui menace la résilience mondiale ainsi que notre sécurité et notre prospérité communes.

« Je suis déterminé à m’attaquer de front à ce problème et j’ai fixé à la Royal Air Force l’objectif ambitieux d’être Net Zero d’ici 2040.

« La façon dont nous propulsons nos avions jouera un rôle important dans la réalisation de cet objectif, et ce projet passionnant de fabrication de carburant d’aviation à partir d’air et d’eau montre comment cela pourrait être fait.

« Je suis ravi de l’attribution de ce record du monde et de voir la Royal Air Force une fois de plus à la pointe de l’innovation et de la technologie. »

Avant que l’Ikarus ne s’envole, le carburant UL91 a été largement testé au sol dans les installations de CFS Aero dans le Warwickshire.

Les premiers résultats des tests montrent que les moteurs brûlant selon UL91 fonctionnent comme s’ils brûlaient des combustibles fossiles mais à des températures plus basses.

Ceci est important car cela suggère que les carburants synthétiques pourraient prolonger la durée de vie du moteur d’un avion, en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Paddy Lowe, PDG de Zero Petroleum, a déclaré : « Ce projet unique avec la Royal Air Force démontre la validité de notre carburant synthétique et le potentiel qu’il a pour éliminer les émissions de CO2 fossile d’un certain nombre de secteurs difficiles mais critiques, y compris le transport qui représente actuellement 23 pour cent du total mondial. »