La RAF passe au vert : les pilotes stagiaires ne passeront que 20 % de leur entraînement dans de vrais avions de chasse | Sciences | Nouvelles

Cela survient après que le sommet sur le climat COP26 à Glasgow a vu plus de 100 pays accepter de renforcer leurs objectifs de réduction des émissions pour 2030 d’ici la fin de l’année prochaine. La RAF espère utiliser la formation virtuelle pour économiser de l’argent et atteindre son propre objectif d’être à zéro net d’ici 2040. La formation des pilotes est actuellement à 70 % en vol et à 30 % en formation synthétique.

Cependant, la RAF espère que d’ici 2040, les pilotes dépenseront 20% dans les airs et 80% en utilisant un simulateur de vol.

Il travaille avec BAE Systems pour y parvenir.

Sir Stuart Atha, directeur de la capacité de défense chez BAE, qui a été commandant adjoint des opérations du Commandement aérien de la RAF, a déclaré que la formation virtuelle peut être plus efficace et refléter la réalité de la guerre.

BAE estime qu’une mission de formation sur simulateur à grande échelle, impliquant plusieurs avions et pilotes travaillant virtuellement plutôt que dans les airs, pourrait économiser environ 1 000 tonnes de CO2 par session de formation majeure.

Il faudrait 1 225 arbres pour absorber autant de carbone – à peu près égal au carbone produit par quelqu’un parcourant 2,5 millions de kilomètres dans une voiture à essence.

La société de défense a développé et continuera de travailler sur un simulateur d’entraînement au vol synthétique hyperréaliste Typhoon pour la RAF, dans ses installations de Warton, dans le Lancashire.

La simulation permet à la Marine, à la RAF et à d’autres agences de se connecter à une simulation de « jeu de guerre » à distance.

Pour améliorer les installations de formation des pilotes, BAE construira un nouvel entraîneur Typhoon qui permettra aux pilotes de faire l’expérience du vol, sans voler.

LIRE LA SUITE : La Grande-Bretagne à la rescousse ! L’UKSA va nettoyer des débris spatiaux dangereux après le test de missile de Poutine

Ils porteront leurs combinaisons à haute résistance lorsqu’ils seront dans l’entraîneur statique, pour simuler la réaction de leur corps lors d’un vol intensif, et verront une vue complète du cockpit à 360 degrés.

Il permettra à plusieurs simulateurs de fonctionner ensemble – afin que les groupes puissent accomplir des missions.

À l’avenir, les pilotes ne monteront peut-être dans un avion réel que lorsque vient le temps d’aller à la guerre ou de participer à un exercice dans le monde réel, en s’appuyant sur des simulateurs pour s’assurer qu’ils sont prêts.

Jez Milne, responsable de la formation opérationnelle chez BAE et ancien commandant de l’école de pilotage n° 3 de la RAF Cranwell, a déclaré que la formation en direct peut être moins réaliste que ce qui peut être simulé par les nouveaux systèmes.

Il a déclaré: « Cela permet des vols en formations de quatre contre des cibles et des scénarios synthétiques.

« C’est une forme d’entraînement plus réaliste dans un environnement réel pour toutes les personnes impliquées, y compris les ingénieurs et le commandement. »

Le passage au nouveau modèle donne à l’Air Force une toile vierge pour peindre un nouveau modèle d’entraînement », a déclaré M. Milne à MailOnline.

Il a ajouté: « C’est une meilleure façon de fournir des avantages en termes de coûts et d’environnement. »