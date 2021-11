La RAF sous le feu des critiques pour avoir largué des « aviateurs » et des « aviatrices » pour le terme « aviateur » non sexiste | Royaume-Uni | Nouvelles

Cette décision a été annoncée dans le numéro de novembre du magazine RAF AirClues. Mais la décision de supprimer les termes « aviateurs » et « aviateurs » a suscité la controverse.

Le présentateur de GB News, Colin Brazier, a écrit sur Twitter : « La RAF a déclaré aujourd’hui qu’elle n’utiliserait plus le mot » aviateur « , préférant à la place » aviateur « .

« Il dit » nous devons décrire tout notre personnel d’une manière moderne et appropriée « .

« Peut-être que la RAF devrait passer plus de temps à préparer les pilotes de combat pour les vrais ennemis, pas les sémantiques. »

Patrick Mercer, ancien député conservateur et ancien colonel de l’armée, a qualifié le changement de « réveillé b******* ».

Il a déclaré au Mail on Sunday : « Pendant des années, j’ai eu des aviateurs et des aviatrices sous mon commandement.

« Vous avez deux termes parfaitement bons, historiques, éprouvés et testés qui n’ont jamais causé de difficultés ou de problèmes. C’est inutilement éveillé.

« Si vous comptez faire ce genre de chose, l’idée que les femmes servent des personnes portant des jupes et confectionnant leurs tuniques différemment des hommes doit aussi cesser.

« Il y a aussi une implication en termes de coûts en raison de la simple bureaucratie consistant à supprimer les panneaux et les lettres indiquant les aviateurs et les femmes. C’est un non-sens – je me suis réveillé b*******. »

L’un avec la poignée @IknowNooothing a écrit : « En tant qu’ancien aviateur de la RAF, je ne peux pas croire ce qui arrive aux forces armées.

« Nous semblons saper le disciple et les choses qui sont importantes sans aucune raison. La Chine et la Russie doivent se moquer de nous. »

Un autre utilisateur, @aclr1972, a posté un emoji au visage narquois et a déclaré: « Je suis sûr que cela donnera à ceux qui voudraient faire la guerre avec nous des doutes. »

Cependant, certains étaient d’accord avec le changement. L’utilisateur de Twitter @FlaviusFX a écrit : « Super trucs, le son des aviateurs est tellement meilleur. »

La RAF a déclaré que le nouveau terme non sexiste « mettrait à jour la façon dont nous devrions décrire tout notre personnel d’une manière moderne et appropriée ».

Un avis dans le magazine AirClues indique : « Au fait, si c’est la première fois que vous entendez le terme « aviateur » … alors montez à bord. Cela ne signifie plus seulement le personnel navigant, mais le terme « aviateur » a maintenant remplacé le terme générique « aviateur » pour actualiser la façon dont nous devrions décrire tout notre personnel d’une manière moderne et appropriée. »

Le maréchal en chef de l’Air, Sir Mike Wigston, a déclaré: « Avec plus d’une sur cinq de nos recrues maintenant des femmes, le titre » aviateurs « ne reflète pas une Royal Air Force moderne et diversifiée.

« Notre métier, c’est l’aviation. L’armée a des soldats, la Royal Navy a des marins et la Royal Air Force a des aviateurs. »

Express.co.uk a contacté la RAF pour commentaires.