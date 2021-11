La raffinerie Mathura d’IOC obtient un feu vert pour son projet d’expansion

La raffinerie a entrepris des projets pour moderniser ses unités diesel et essence afin de réduire le niveau de soufre de près de 80%, a déclaré Maiti.

La raffinerie de Mathura de l’Indian Oil Corporation a reçu une autorisation environnementale pour des projets visant à étendre sa capacité de traitement de brut à 11 mmtpa, a déclaré vendredi un haut responsable de la raffinerie. La raffinerie Mathura a actuellement une capacité de traitement de 8 mmtpa.

La raffinerie a obtenu une autorisation environnementale pour le projet de valorisation des résidus et d’amélioration du rendement en distillat avec 11 traitements de brut MMTPA, a déclaré à PTI le directeur général et directeur exécutif de la raffinerie Mathura, Asis Kumar Maiti.

« L’autorisation environnementale a été donnée le 22 novembre par la division d’évaluation de l’impact du ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique », a déclaré Maiti.

Il a déclaré que la proposition générerait des opportunités d’emploi (directes et indirectes). La raffinerie Mathura, depuis sa création, a montré son souci de l’environnement à travers la plantation et la réduction de la teneur en soufre du diesel et de l’essence produits dans l’unité, ont déclaré des responsables. Il a mis en place des stations de surveillance de l’air à Farah, Keetham, Sikandara et Bharatpur pour vérifier la qualité de l’air dans la région.

La raffinerie a entrepris des projets pour moderniser ses unités diesel et essence afin de réduire le niveau de soufre de près de 80%, a déclaré Maiti.

Avec la mise en service de ces installations, la raffinerie Mathura fournit désormais 100% de ses MS (essence) et HSD (diesel) répondant aux normes BSVI, ont ajouté les responsables.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.