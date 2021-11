La rage à propos des fermetures d’écoles et des mandats de masques n’est pas aussi répandue que les médias vous l’ont dit

Après que le républicain Glenn Youngkin ait remporté la course du gouverneur de Virginie, partout où vous regardiez, vous voyiez une couverture médiatique suggérant qu’une des principales raisons était la frustration des parents face aux fermetures d’écoles et aux mandats de masque pendant la pandémie de COVID-19. Cette analyse de la victoire de Youngkin s’est traduite par un avertissement grave aux démocrates que les parents de banlieue en colère se retourneront contre eux en masse à cause des restrictions de santé publique dans les écoles. Mais est-ce exact ? Un nouveau sondage indique non.

Le nouveau volet de l’indice Axios/Ipsos sur les coronavirus révèle que la plupart des parents sont en fait satisfaits de la façon dont leurs écoles locales ont géré la pandémie. Dans l’ensemble, 71 % des adultes et 75 % des parents ont donné à leurs écoles locales une note positive sur l’équilibre entre la santé et la sécurité et d’autres priorités. Parmi les parents, 22 % ont déclaré que les écoles avaient fait « un très bon travail » et 53 % ont déclaré que les écoles avaient fait « un assez bon travail ».

Les démocrates étaient les plus positifs à propos des écoles, avec 78% d’opinions positives, tandis que 71% des indépendants et 68% des républicains (ce qui est beaucoup !) ont déclaré que les écoles avaient fait du très ou assez bon travail. Fait intéressant, cela signifie que les écoles ont obtenu des notes globales plus élevées que les gouverneurs ou les gouvernements locaux, mais qu’elles étaient moins susceptibles d’être considérées comme ayant fait un très bon travail plutôt qu’un assez bon travail que les gouverneurs.

Le fait que les non-parents étaient légèrement plus susceptibles d’avoir une opinion négative de la façon dont les écoles ont géré la pandémie, et un peu moins susceptibles d’avoir une opinion fortement favorable, est suggestif : la propagande républicaine a-t-elle été terriblement traitée par les écoles et en particulier les syndicats d’enseignants les enfants ont atterri plus fort avec les gens qui ne le vivent pas de près ?

Il s’agit d’un sondage national. En tant que tel, cela ne dit pas directement si les affirmations répandues sur le rôle des fermetures d’écoles dans la victoire de Youngkin sont correctes. Un nombre important de parents en Virginie ont peut-être été en colère contre cette question et ont changé leur vote à cause de cela. Mais cela signifie que la Virginie ne peut pas être extrapolée à la nation dans son ensemble.

Les décisions concernant les fermetures d’écoles et les mandats de masques ont été prises principalement au niveau de l’État et au niveau local, ce qui signifie que les personnes – ou du moins les parents qui l’ont directement vécu – réagissent à des choses radicalement différentes dans ce sondage. Dans certains cas, les parents disent que leurs écoles ont bien géré la pandémie en ayant des mandats et des fermetures de masques. Dans d’autres, ils disent que ce que les écoles ont bien fait, c’est de rester ouvertes et de ne pas exiger de masques. Nous ne pouvons donc pas regarder ce sondage et dire qu’une politique est la plus populaire. Nous pouvons l’examiner et dire qu’il n’y a pas de rage généralisée à propos des fermetures d’écoles à travers le pays. Seulement 9 % des parents et 7 % des non-parents disent que leurs écoles ont fait un très mauvais travail. Cela pourrait-il constituer le point de basculement d’une élection très serrée? Sûr. Mais ce n’est pas quelque chose qui devrait lancer mille pièces tendance alarmistes.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.

Lien source