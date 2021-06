La rage de William contre l’indiscrétion de Charles avant que le père ne fasse un clin d’œil à Lilibet | Royale | Nouvelles

Charles salue la naissance de Lili comme une «bonne nouvelle» alors qu’il visite l’usine Mini

William est réputé pour être très protecteur envers ses trois enfants, et trace régulièrement une frontière entre sa vie publique et ce qu’il est prêt à partager avec les médias. Charles, cependant, a été plus ouvert avec des détails sur ses petits-enfants dans le passé – au grand dam de son fils aîné. Alors que la firme célébrait Harry devenir père pour la deuxième fois – après l’arrivée de Lilibet Diana vendredi dernier – les observateurs royaux attendaient de voir comment le prince de Galles s’adressait au dernier ajout à sa famille.

Sur ses comptes partagés sur les réseaux sociaux avec la duchesse de Cornouailles, Charles a écrit : « Félicitations à Harry, Meghan et Archie pour l’arrivée de bébé Lilibet Diana. Je leur souhaite à tous bonne chance en ce moment.

Mais, Charles n’a fait qu’une subtile mention de Lilibet lors de son premier engagement public après sa naissance – bien qu’il ait parlé ouvertement de sa famille dans le passé.

Lors d’une visite à l’usine automobile Mini à Oxford, il a déclaré que s’occuper de la planète était quelque chose dont il n’était désormais “que trop conscient, étant récemment devenu grand-père pour la cinquième fois”.

Il a ajouté que c’était “une si heureuse nouvelle”, tout en notant que l’innovation était la clé de “l’héritage que nous léguons à nos petits-enfants”.

Notamment, Charles n’a pas mentionné le nom de sa petite-fille.

Sa discrétion peut être due à la détermination de Harry et Meghan à contrôler leur propre image publique et à maintenir un sentiment d’intimité.

Charles vient de devenir grand-père pour la cinquième fois (Image: .)

Charles a également été la cible du “mécontentement” de William dans le passé, lorsqu’il a révélé au public des détails sur George, selon Emily Andrews du Mail on Sunday.

Elle a déclaré : « William se sentait piqué que son père ‘utilise’ parfois la popularité de son fils, et celle de sa femme et de ses trois jeunes enfants, pour redorer son image.

“William était particulièrement sensible car il est lui-même réticent à utiliser ses enfants comme” accessoires “.”

Le rapport ajoute que William a fait connaître « son mécontentement » à son père, en particulier après un incident où Charles a publié une photo de lui-même aux médias, avec des photographies privées encadrées de ses petits-enfants en arrière-plan.

William était également furieux lorsque les assistants de Charles ont révélé à la presse que les jardins de Highgrove avaient été convertis en un «paradis pour les tout-petits» alors que George n’avait que deux ans.

Charles était alors au centre d’une dispute surnommée la ” Battle Royale ” avec les Middletons, car le prince de Galles aurait estimé qu’il avait moins accès à ses petits-enfants que Kate, la famille de la duchesse de Cambridge.

Charles avec William, la reine et George (R), Charles avec Louis (Image : Instagram @clarencehouse)

Alors que cette dispute aurait été résolue alors que les Cambridges s’assuraient que le prince de Galles passe plus de temps avec leurs enfants, Charles n’a pas vu Archie depuis novembre 2019.

Les Sussex ont fait une pause prolongée avec le nouveau-né au Canada à l’époque.

Bien qu’ils soient retournés au Royaume-Uni pendant quelques jours pour annoncer qu’ils quittaient leurs rôles royaux en janvier, puis qu’ils ont effectué une autre visite éphémère en mars pour s’acquitter de leurs dernières fonctions, ils n’ont amené Archie avec eux à aucune occasion.

Désormais installé de l’autre côté de l’Atlantique, on ne sait pas quand Charles pourra rencontrer sa petite-fille Lilibet et renouer avec Archie, deux ans.

Tragiquement, Charles a déjà dit à quel point il pensait qu’il était important de créer des liens avec vos petits-enfants quand ils sont jeunes.

Il a dit : « C’est une autre partie de votre vie. Ce qui est bien, c’est de les encourager.

Charles aurait enragé William en exposant des photographies privées (Image: .)

Charles avec Archie pour son baptême en 2019 (Image: Instagram @clarencehouse)

« Montrez-leur des choses pour susciter leur intérêt. Ma grand-mère a fait ça, elle était merveilleuse.

« C’est très important de créer du lien quand ils sont très jeunes. »

Le prince de Galles a également subi de plein fouet la fureur de Harry depuis que les Sussex ont commencé à lever le voile sur leur misère derrière les murs du palais.

Au cours de ses nouvelles docuseries, ‘The Me You Can’t See’, Harry a déclaré: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune:” Eh bien, c’était comme ça pour moi, alors ça va être comme ça pour toi .’

Charles avec George, William et Kate à Trooping the Color (Image: .)

« Cela n’a pas de sens – ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire.

« Si vous avez souffert, faites tout votre possible pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous puissiez les arranger pour vos enfants.

« Ne s’agit-il pas de briser le cycle ? Ne s’agit-il pas de s’assurer que l’histoire ne se répète pas ? »

Les fouilles de Harry sur la parentalité de Charles ont jeté plus de doutes sur une éventuelle réconciliation entre les deux dans un avenir proche.