La RAI qualifie les restrictions COVID du gouvernement de Delhi de «verrouillage partiel»

L’Association des détaillants de l’Inde (RAI) a qualifié mercredi de » verrouillage partiel » les restrictions du gouvernement de Delhi sur les magasins, les restaurants et les centres commerciaux au milieu de la propagation de la variante Omicron et de l’augmentation des cas de COVID-19.

L’organisme des détaillants a déploré que des restrictions soudaines du jour au lendemain telles que celles de l’« alerte jaune » créent de l’incertitude pour les entreprises et de la confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne les impairs et les pairs et conduisent à l’encombrement, dépassant ainsi l’objectif de ces mesures.

Le gouvernement de Delhi a annoncé mardi une « alerte jaune » en vertu de laquelle les écoles, les collèges, les cinémas et les gymnases resteront fermés, les magasins vendant des articles non essentiels ouvriront sur une base impaire et paire, et les métros et bus fonctionneront avec 50 pour cent de la capacité d’accueil de la ville.

En vertu de l’ordonnance, les magasins de biens et services non essentiels dans les marchés et les centres commerciaux peuvent ouvrir selon une formule impaire-paire de 10 h 00 à 20 h 00. Les restaurants seront autorisés à 50% de leur capacité de 8h à 22h tandis que les bars pourront également fonctionner avec la même capacité, mais de 12h à 22h.

« Le récent ordre d’alerte émis par le gouvernement du NCT de Delhi est un cauchemar pour les commerces de détail comme les magasins, les restaurants et les centres commerciaux car il comporte de nombreuses restrictions s’apparentant à un verrouillage partiel », a déclaré le PDG de la RAI, Kumar Rajagopalan, dans un communiqué.

Il a en outre déclaré: « Des restrictions soudaines du jour au lendemain telles que celles-ci créent de l’incertitude pour les entreprises et de la confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne les impairs et les pairs et conduisent à l’encombrement, dépassant l’objectif de telles mesures. »

Une étape plus appropriée aurait été un meilleur renforcement du comportement approprié au COVID dans les lieux publics comme le port de masques, une désinfection appropriée et une distanciation sociale, a déclaré Rajagopalan.

Déclarant que même si la RAI comprend que les cas de COVID-19 sont en augmentation et que le gouvernement doit prendre des mesures pour contrôler la propagation afin de sauver des vies, il a ajouté : « Cependant, le critère du gouvernement pour déterminer les niveaux aurait dû être différent car beaucoup de choses ont changé depuis que les niveaux ont été déterminés en août 2021.

Arguant que la souche COVID-19 a changé et que le nombre de personnes vaccinées a considérablement augmenté, Rajagopalan a déclaré : « Considérant que le besoin d’hospitalisation est nettement inférieur dans le cas de l’infection à Omicron par rapport aux variantes a été le critère à considérer en raison de la pression qu’il exerce sur le système de santé.

L’Inde a enregistré jusqu’à présent 781 cas de la variante Omicron du coronavirus dans 21 États et UT et Delhi a enregistré le nombre maximum de 238 cas suivis du Maharashtra à 167, Gujarat 73, Kerala 65 et Telangana 62, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour mercredi.

