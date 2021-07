La Railway Land Development Authority va louer 7 parcelles de terrain à Chennai

in

L’appel d’offres a été lancé avec la date d’ouverture du 24 août 2021.

La Railway Land Development Authority envisage de louer sept parcelles de terrain à Chennai pour le développement commercial en vue de tirer parti de l’émergence du métro du sud en tant que plaque tournante immobilière de premier plan en raison de la croissance du secteur informatique/ITes.

Selon Ved Parkash Dudeja, vice-président de RLDA, les développements à venir, tels que le métro de Chennai, le programme complet de développement des infrastructures routières du Tamil Nadu et la modernisation de l’aéroport international de Chennai renforceront davantage les perspectives immobilières de la ville. Cela profitera aux chemins de fer qui ont plusieurs parcelles de terrain à Chennai qui sont stratégiquement situées et adaptées au développement commercial.

La branche d’aménagement du territoire des chemins de fer, qui est responsable de la location de sites commerciaux, est en train de lancer un appel d’offres en ligne pour la location des 7 parcelles de terrain, dont deux de 2,5 acres chacune et une parcelle de 3,6 acres se trouvent dans l’Ayanavaram. colonie ferroviaire, située le long de Konnur High Road et Duncan Road.

Ces trois parcelles de terrain sont bien reliées au développement résidentiel à proximité et ont une durée de bail de 45 ans. Le prix de réserve pour la partie A avec un potentiel de superficie bâtie de 3 53,925 pieds carrés est maintenu à Rs 28,5 crore, pour la partie B de 2 17 800 pieds carrés est de Rs 20 crore et celui de la partie C de 3 13 632 pieds carrés est Rs 28 crore. L’appel d’offres a été lancé avec la date d’ouverture du 24 août 2021.

Une autre parcelle de terrain de 0,27 acre, située sur le site de Waltax Road, s’est révélée appropriée pour les pompes à essence, les stations de GNC et les stations de recharge de batteries pour véhicules électriques. Le prix de réserve du site est maintenu à Rs 4,19 crore pour une période de location de 45 ans et l’offre a été sollicitée, la dernière date de soumission de l’offre électronique étant le 12 août 2021. Le site de Pulianthope s’étend sur 2,09 acres avec accès à de nombreux installations et sera loué pour 45 ans avec un prix de réserve de Rs 11,60 crore. Les offres reçues pour ce site sont en cours d’examen pour l’attribution de la LOA.

La parcelle de terrain sur le site de Victoria Crescent s’étendant sur 0,43 hectare, a une excellente connectivité avec d’autres parties de Chennai et sera louée pour 99 ans avec un prix de réserve de Rs 41 crore. Les offres ont été sollicitées et seront ouvertes le 2 septembre 2021. En dehors de cela, un appel d’offres pour le réaménagement de la colonie ferroviaire d’Egmore sera lancé sous peu.

