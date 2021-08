La raison brutalement honnête d’Andre Drummond pour quitter les Lakers

Les Lakers de Los Angeles ont signé Andre Drummond après la date limite des échanges de la NBA l’année dernière dans l’espoir de l’engager plus tard dans un accord à long terme au cours de l’intersaison. Malheureusement, le joueur de 27 ans a eu du mal à avoir un impact significatif sur l’équipe – affichant des statistiques largement vides en route vers une diminution de plus en plus du temps de jeu.

La semaine dernière, Drummond a accepté un contrat d’un an avec les 76ers de Philadelphie pour servir de remplaçant à Joel Embiid. Le fait qu’il soit passé d’un partant projeté à LA à une réserve pour sans doute son plus grand rival de la ligue vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce qui est arrivé au stock de Drummond.

La semaine dernière, Drummond a révélé pourquoi il avait finalement choisi de ne pas signer de nouveau avec les Lakers et d’aller à Philly à la place.

Il a largement réaffirmé ce que tout le monde savait.

« Les temps changent, et ils ont fait des échanges différents et des changements différents à leur équipe là où cela n’avait pas de sens pour moi d’y retourner », a déclaré Drummond lors de sa conférence de presse d’introduction. «Je viens de prendre la meilleure chose après cela, et c’était de venir à Philly. Je pense que c’est un excellent choix pour moi.

Le fait que la sauvegarde des Sixers était «la prochaine meilleure chose» en dit long.

Philly devient maintenant la quatrième équipe de Drummond en trois ans.

La récente activité de Drummond sur les réseaux sociaux a signalé que lui et les Lakers étaient à l’écart, donc rien de tout cela ne devrait être un énorme choc. Il a lui-même admis à de nombreuses reprises que la vie en violet et en or était différente – et il semble, franchement, qu’il n’était tout simplement pas fait pour ça.

