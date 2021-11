La raison de la frustration de Pep émerge après un développement époustouflant de Sterling

Un nouveau rapport affirme que l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling a maintenant demandé au club de l’autoriser à rejoindre Barcelone dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le joueur de 26 ans avait l’habitude de l’un des prénoms de la feuille d’équipe de Pep Guardiola. Cependant, il est désormais à la périphérie de la première équipe avec seulement trois départs en Premier League cette saison. Des rumeurs de mécontentement dans le camp de Sterling circulaient depuis un certain temps.

Et les liens avec le Barça ont commencé à faire surface plus tôt cette saison. L’ancien homme de Liverpool n’a également commencé qu’un seul match de Ligue des champions et l’écriture est peut-être sur le mur.

Sterling continue de briller pour l’Angleterre. Il était un membre clé de l’équipe Three Lions de Gareth Southgate qui a atteint la finale de l’Euro 2020.

Mais Guardiola refuse de lui donner le feu vert au niveau national et quelque chose devra donner. Le tacticien espagnol a été interrogé sur l’avenir de l’ailier lors de sa conférence de presse de vendredi.

Cependant, manifestement agacé par la question, il était ne veut pas entrer dans les détails de la situation.

« Ne me demandez pas à partir de maintenant jusqu’à ce que la fenêtre de transfert soit ouverte parce que je ne vais pas y répondre », a déclaré Guardiola (via Manchester Evening News).

« Mine et Raheem se concentrent sur les jeux, je ne vais répondre à aucune question sur ce qui va se passer à l’avenir parce que je ne sais pas ce qui va se passer. »

Mais, selon 90 minutes, l’as d’origine jamaïcaine a maintenant informé Guardiola qu’il souhaitait déménager au camp Nou en janvier. Et il semble que le patron ne se mettra pas en travers de son chemin.

Sortie de la livre sterling probable

L’ancien entraîneur de Barcelone a déclaré aux chefs d’Etihad qu’il ne serait pas obligé de donner du temps de jeu à quiconque contre son gré. La livre sterling est ne veut pas laisser la situation actuelle perdurer.

Et Guardiola serait heureux de le laisser passer aux géants de la Liga. Des joueurs tels que Phil Foden et Jack Grealish sont désormais des habitués du onze de départ.

Et City a bien performé avec son nouveau milieu de terrain. Ils ont six points de retard sur Chelsea, mais ont un match en main contre les Blues de Tomas Tuchel.

Cela arrive dimanche lorsque son compatriote Rafa Benitez amène Everton à l’Etihad. Il reste à voir si Sterling joue un rôle, mais son avenir à long terme semble être loin du club.

