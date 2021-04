La raison de la sortie d’Abiteboul était un «  peu compliquée  »

La plus grande histoire en janvier a sans doute été la sortie de Cyril Abiteboul de Renault, Luca de Meo affirmant maintenant que les raisons sont «un peu compliquées».

Renault, rebaptisé Alpine avant le championnat 2021, a annoncé en janvier que le directeur général Abiteboul avait quitté l’entreprise avec effet immédiat.

Aucune explication n’a été donnée pour son départ, il y a eu juste des «remerciements chaleureux» et l’annonce que Laurent Rossi avait été nommé PDG d’Alpine et qu’il prendrait en charge les activités Alpine Cars, Sport, F1 et compétition.

Près de trois mois plus tard et il n’y a toujours pas eu de mot officiel sur la raison pour laquelle Abiteboul et Renault se sont séparés.

«La question», a déclaré De Meo à Motorsport-total.com, «est un peu compliquée».

Il semble que ce soit un cas de nouveaux balais nettoyés.

Expliquant que courir sous son nouveau nom, Alpine, les grands patrons ont estimé qu’il aurait été «difficile» de commencer une nouvelle ère avec de vieilles idées et des idées qui allaient dans une direction «différente».

Il a ajouté: «S’ils avaient besoin du soutien du vaisseau mère, ils venaient. Mais leur zone de confort était de rester en dehors.

De Meo, qui a rejoint Renault en juillet 2020, et Rossi avaient tracé une nouvelle voie pour Alpine, le PDG de Renault déclarant: «Alpine est l’un des quatre piliers de la renaissance.

«Vous avez besoin de personnes qui font partie d’une petite unité agile, mais qui ont également un lien avec le [big] chose en même temps.

« Quand je suis venu [to Renault] en juillet, nous avons élaboré ensemble le plan de renaissance car il était responsable de la stratégie.

Quelques jours après la sortie d’Abiteboul, Alpine a annoncé un nouveau chef d’équipe dans l’ancien Suzuki Man Davide Brivio.

«Nous n’avons pas changé tant de choses», a déclaré De Meo. «Nous avons essayé de trouver une nouvelle configuration.»

Une configuration selon lui est «plus plate et plus directe – nous en avions besoin».

L’Italien croit en Rossi, il a le bon homme à bord pour faire avancer Alpine.

«C’est un ingénieur moteur… il est très passionné. Il aime travailler avec les mécaniciens », dit-il.

«Il est très important que l’histoire d’Alpine ne soit pas seulement une histoire de course, mais aussi une histoire d’affaires.

« Nous avons le bon gars avec la bonne attitude qui regarde les choses d’un point de vue légèrement différent. »

Bien sûr, l’autre grand changement chez Alpine est la composition des pilotes avec Fernando Alonso de retour dans l’équipe d’Enstone pour s’associer à Esteban Ocon.

Alors que l’équipe quittait Bahreïn sans un seul point au tableau, Alonso s’est qualifié dans le top 10 et s’était battu pour des points avant d’être contraint de se retirer.

