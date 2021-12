La raison de la sortie de l’émission HBO Lakers de Michael Shannon révélée dans un rapport

Michael Shannon a été initialement choisi pour incarner le propriétaire des Lakers de Los Angeles, Jerry Buss, dans la série HBO basée sur l’équipe NBA. Cependant, Shannon a été remplacée par John C. Reilly en raison de « différences créatives », selon Deadline en 2019. Cette semaine, un nouveau rapport de Matthew Belloni de Puck a révélé la raison pour laquelle Shannon a été remplacée. En août 2019, Shannon a été annoncée pour jouer à Buss. Cependant, comme l’a dit Belloni, « Shannon a raté la lecture, il a donc été rapidement licencié. » Adam McKay, le co-créateur de la série, qui s’appelle Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, a remplacé Shannon par Reilly, qui a été annoncé le 10 septembre.

Il y a des rapports que McKay a choisi Will Ferrell dans le rôle de Buss puis l’a « brusquement » remplacé par Reilly, qui est le meilleur ami de Ferrell. Mais Belloni a déclaré que même si Ferrell voulait jouer Buss, il n’a jamais été choisi pour jouer le rôle car l’équipe créative ne croyait pas qu’il ne ressemblait pas au propriétaire des Lakers. Lorsque Shannon a été choisi, Ferrell aurait été déçu mais compréhensif car Shannon est un choix différent. Cependant, Ferrell était « livide » n’étant pas une option lorsque Shannon n’a pas réussi. De plus, Ferell l’a entendu de Reilly, pas de McKay.

Ferrell et McKay étaient très proches et ont travaillé sur plusieurs projets ensemble. Mais depuis, ils se sont séparés, mais McKay a déclaré à Vanity Fair qu’il avait tenté de contacter Ferrell au sujet du casting de la série des Lakers. « Je me demande comment j’ai géré ça [the casting] », a déclaré McKay par date limite. « C’est la vieille chose de garder votre côté de la rue propre. J’aurais dû tout faire par le livre. »

L’émission jette un regard sur les Lakers dans les années 1980 lorsqu’ils ont remporté cinq championnats. Reilly rejoint une distribution d’ensemble qui comprend. Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffman, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, Dr Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Sarah Ramos, Spencer Garrett, Molly Gordon , DeVaughn Nixon, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young avec Rob Morgan et Sally Field.

Shannon, 47 ans, a bâti une longue et fructueuse carrière à la télévision et au cinéma. Pour la télévision, Shannon est apparue sur Boardwalk Empire et plus récemment dans Nine Perfect Strangers. Côté cinéma, Shannon est apparue dans Groundhog Day, 8 Mile, Man of Steel, Elvis & Nixon et Knives Out.