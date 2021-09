la raison de votre décision

in

Britney Spears (39 ans) vous avez supprimé votre compte Instagram, dans lequel il a accumulé plus de 34 millions d’abonnés et qu’au cours des dernières années, il a servi de seule forme de contact entre l’artiste et ses fans.

Après qu’une certaine inquiétude ait été générée parmi ses followers, la chanteuse a expliqué via Twitter que elle a pris la décision elle-même pour faire une pause dans les médias sociaux et célébrer ses récents fiançailles avec Sam Asghari.

“Ne vous inquiétez pas, je fais juste une pause sur les réseaux sociaux. Je serai bientôt de retour ! », a assuré Spears.

Britney Spears et Sam Asghari, son petit ami de plus de 5 ans, se sont fiancés. Gtres

L’Instagram de l’artiste était constamment scruté par ses fans car certains considéraient que, à travers des publications apparemment innocentes, a lancé des messages cachés contre la tutelle légale de son père que Il contrôle sa vie depuis 13 ans.

Après son discours fin juin devant la Cour supérieure de Los Angeles, de nombreux soupçons de ses partisans se sont révélés vrais et depuis lors, Spears a été beaucoup plus explicite en parlant de sa situation personnelle.

Selon des sources citées par le journal Page Six, le chanteur “il est heureux et en forme” et considère que le silence « peut être un message puissant ». Son avocat, Mathew Rosengart, a également confirmé que la décision est strictement la sienne.

Lundi, via ce même réseau social, Spears a annoncé ses fiançailles avec Sam Asghari, mannequin et entraîneur personnel avec qui elle sort depuis cinq ans, lorsqu’elle l’a rencontré lors du tournage de son clip Slumber Party.

La chanteuse est heureuse de se débarrasser de la tutelle légale de son père, qui la contrôle depuis 13 ans. Gtres

Pour sa part, Jamie lance (69 ans), le père du chanteur, a demandé la semaine dernière au tribunal d’envisager de mettre fin à la tutelle controversée de sa fille. “Comme M. Spears l’a dit maintes et maintes fois, tout ce qu’il veut, c’est le meilleur pour sa fille. Si Mme Spears veut mettre fin à la tutelle et pense qu’elle peut gérer sa propre vie, M. Spears pense qu’elle devrait avoir cette opportunité, “, a déclaré l’avocate du père, Vivian Lee Thoreen. La prochaine audience sur l’affaire est prévue le 29 septembre.

