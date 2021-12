La raison derrière « l’anneau rouge de la mort » de la Xbox 360, expliquée par Microsoft | Jeux

Le directeur du matériel, Todd Holmdahl, explique la véritable cause du célèbre « anneau rouge de la mort » de la Xbox 360, l’un des bugs de console les plus célèbres de l’histoire.

La série documentaire Power On est une excellente façon de célébrer le 20e anniversaire de la Xbox. Dans ses différents épisodes on peut savoir anecdotes inédites et détails cachés que nous ne connaissions pas sur l’histoire de la marque.

Par exemple, nous avons récemment appris que GTA 3 était presque exclusif à la première Xbox, ou que l’arrêt de Lionhead est l’une des erreurs les plus traumatisantes de l’histoire de Microsoft. Et attention qui vient…

Vous souvenez-vous du anneau rouge de la mort? est célèbre bug de la xbox 360 Il a touché des millions de joueurs, mettant leurs consoles en attente et causant de graves pertes financières à la société de Redmond.

Dans le cinquième épisode de Power On (spécialement dédié à cette erreur), on peut découvrir la véritable cause de l’anneau rouge de la Xbox 360. Et non, ce n’était pas dû à un problème de refroidissement, comme on nous a fait croire en son temps.

Contrairement aux déclarations de Leo del Castillo (qui prétendait que c’était dû à une erreur de surchauffe), le directeur du matériel Todd Holmdahl a révélé le vrai motif.

Les températures élevées de la Xbox 360 n’ont jamais été un problème. Plutôt le contraire. Et c’est que l’anneau rouge de la mort était une conséquence du contraste élevé entre le chaud et le froid à l’intérieur de la console.

Dans ses propres mots, Holmdahl révèle que l’anneau rouge apparaissait car la Xbox 360 passait trop souvent du chaud au froid. La console n’était pas prête pour ces variations en si peu de temps, en gros.

Autrement dit, la Xbox 360 a subi une sorte de »stress » (pas de surchauffe), car les connecteurs internes se détérioraient à chaque changement de température.

« Tous ces gens adoraient jouer à des jeux vidéo, alors ils allumaient et éteignaient la console, et lorsque vous l’allumez et l’éteignez, cela provoque toutes sortes de stress. »

Vous savez déjà que Microsoft a réparé toutes les Xbox 360 affectées à 100% gratuitement, ce qui a entraîné des pertes de millionnaires dans l’entreprise. Cependant, le travail de Steve Ballmer (PDG de Microsoft) a pu sauver Xbox de la faillite.

« Quand on regardait le coût des réparations, les ventes perdues que l’on prenait en compte, on avait un trou de 1,15 milliard de dollars », raconte Peter Moore, un ancien patron de Xbox.

Votre Xbox 360 en a-t-elle souffert célèbre anneau rouge de la mort? Connaissez-vous la cause de cette fameuse erreur ? La vérité est que rien n’est ce qu’il semble, et grâce à la série Power On, nous pouvons découvrir des détails cachés que nous n’avions jamais soupçonnés.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Ángel Morán Santiago.