La raison d’être de Bitcoin n’est pas une réserve de valeur, mais une appréciation des prix

Bitcoin (CCC:BTC-USD) se situe aujourd’hui à plus de 59 000 $, en hausse de plus de 100% depuis le début de l’année. Cette ascension fulgurante en seulement trois mois a attiré une attention particulière sur cette crypto-monnaie. En fait, au cours de l’année dernière, Bitcoin est passé de 6791 $, en hausse de bien plus de 700%.

Source: Shutterstock

Une question qui s’est posée très logiquement, compte tenu de l’énorme appréciation du prix de Bitcoin, est de savoir quelle est la vraie raison d’être de Bitcoin, son objectif fondamental.

Tout le monde disait que Bitcoin est une réserve numérique de valeur. Après tout, l’offre de Bitcoins est limitée. Il ne peut y avoir que 21 millions de Bitcoins extraits. Son approvisionnement est artificiellement limité de sorte que, tout comme l’or, dont l’offre ne fait qu’augmenter avec l’exploitation minière, l’offre de Bitcoin augmentera lentement jusqu’à son plafond final. Il était donc souvent comparé à l’or.

Par exemple, les récompenses minières pour Bitcoin doivent être divisées par deux tous les quatre ans. Dans l’état actuel des choses, il y a déjà environ 18,6 millions de Bitcoins dans la sphère publique, laissant moins de 2,4 millions de Bitcoins supplémentaires pouvant être extraits. Cela permet une augmentation limitée de l’offre, tout comme il y en a avec l’or.

Des raisons différentes

Le problème maintenant avec son ascension fulgurante est que l’objectif initial du Bitcoin en tant que réserve de valeur a maintenant changé.

Comme la Bank of America l’a récemment souligné dans son article sur le stratège des matières premières, Bitcoin a un «sale secret». Voici ce que l’auteur a conclu:

«Le principal argument en faveur du Bitcoin n’est pas la diversification, les rendements stables ou la protection contre l’inflation, mais la simple appréciation des prix.»

Et la spéculation sur les prix comme objectif de posséder cette monnaie numérique a conduit à une autre raison. Il est devenu une monnaie numérique moderne de «peur de rater» (FOMA).

Bien que personne ne puisse jamais connaître leurs véritables motivations, de nombreuses institutions semblent se lancer sur la base de cette motivation FOMA. Ils ne veulent pas être considérés comme le dernier après la montée en flèche du prix – le dernier à se convertir en un adepte de la monnaie numérique. Donc, ils achètent du Bitcoin maintenant, simplement parce que d’être considéré comme ne le possédant pas quand (ou si) le prix atteint 1 million de dollars ou plus, serait pire que de ne pas le posséder.

Gardez à l’esprit que la comparaison avec le prix au comptant de l’or, en tant que réserve de valeur, ne s’applique plus. Par exemple, l’or a commencé l’année dernière à 1 896,49 $. Au 2 avril, il s’établissait à 1730,32 $, en baisse de 106,17 $ ou de 5,6%. Au cours de la dernière année, cependant, l’or a augmenté – ce n’est tout simplement rien comparé au Bitcoin, comme vous pouvez le voir.

Que faire avec Bitcoin maintenant

Soit dit en passant, posséder une monnaie parce qu’elle augmente, et juste pour cette raison, n’est pas une mauvaise chose. Il me semble un peu hypocrite de voir des investisseurs de valeur comme Warren Buffett et Charles Munger mépriser cela comme une raison d’acheter Bitcoin.

Par exemple, il y a deux ans, Buffett a dit à ses actionnaires de Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE:BRK.B) que Bitcoin était un «appareil de jeu» avec «beaucoup de fraudes liées». Sur un plan plus intellectuel, Charles Munger, le vice-président de Berkshire Hathaway a déclaré aux investisseurs que Bitcoin est un «substitut artificiel à l’or». Il n’aime pas non plus l’or, car les gouvernements ne peuvent pas contrôler son approvisionnement, tout comme Bitcoin. Mais, bien sûr, c’est l’un des objectifs originaux de Bitcoin – être une monnaie libre de contrôle gouvernemental.

Cependant, leur principale résistance à la possession d’or et à des substituts comme Bitcoin est qu’ils n’ont aucune valeur intrinsèque. Leur valeur provient de la valeur perçue et ils ne produisent aucun rendement réel réel comme les dividendes des flux de trésorerie inhérents.

Personne ne croit que Warren Buffett est un génie pour choisir des actions à dividendes. Il a fait de l’argent sur des actions dont le prix ou la valeur perçue a augmenté. Par conséquent, d’un point de vue de 30000 pieds, il n’y a pas de réelle différence dans la possession d’or, d’actions ou de cryptos. La principale raison en est l’appréciation des prix.

Alors, voici ma conclusion. Si la raison d’être de Bitcoin est de fournir une appréciation du prix, n’ayez pas peur de l’acheter, car au final, c’est la même raison que l’on achète des actions ou de l’or.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.