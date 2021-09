La raison émotionnelle La pieuvre du chanteur masqué est liée à son costume

Longtemps considéré comme l’une des plus grandes séries de bandes dessinées de l’histoire, The Sandman obtient enfin une adaptation tant attendue – et longtemps tentée – lorsque Netflix l’apporte à la télévision dans une toute nouvelle série. Pendant des décennies, depuis ses débuts à la fin des années 1980, les gens ont essayé d’adapter The […] More