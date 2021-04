La raison hilarante du fils d’Arnold Schwarzenegger dit qu’il est devenu acteur

Patrick Schwarzenegger essaie cependant de se frayer un chemin dans l’industrie du cinéma. Son film Moxie, sorti en mars, est réalisé par la légende de la comédie et espoir du MCU Amy Poehler, et c’est une montre amusante. L’acteur prometteur fait également des choses sur le petit écran, car il est actuellement sur le point de jouer aux côtés de son beau-frère Chris Pratt dans The Terminal List d’Amazon Prime. On pourrait penser que l’héritage de votre père légendaire serait un peu intimidant, mais Schwarzenegger semble imperturbable par son vieil homme, ce qui est probablement un bon signe pour quelqu’un qui fait carrière pour lui-même.