La raison hilarante pour laquelle la femme de George Clooney, Amal, est furieuse contre lui alors qu’elle regarde des urgences

Même si cela semble ER ne recevra pas de traitement de redémarrage de si tôt, les fans sont toujours en mesure de regarder la série médicale en entier sur Hulu afin qu’ils puissent revivre le premier jour de Carter en tant que stagiaire au County General, tomber amoureux de Doug et Carol, sangloter sur la dernière lettre de Mark au personnel des urgences, ou expérimentez Angela Bassett en tant que médecin badass. Pendant que vous regardez, n’oubliez pas que ce sont des personnages et non les acteurs réels qui commettent ces actions. Bien qu’il soit hilarant que la femme de George Clooney se fâche contre lui en regardant la série, Doug Ross n’est malheureusement qu’un personnage fictif.