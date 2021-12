La raison mortelle des Talking Heads de Fox News appellent Fauci « Docteur Mengele »

Ils doublent la mort en tant que stratégie politique, un processus que Trump a commencé la semaine du 7 avril 2020 (comme je l’ai documenté avec des détails accablants il y a huit mois).

Si le livre de Meadows a raison et que Trump était prêt à infecter Biden, alors âgé de 77 ans, lors du débat, nous avons un autre point de données dans le plan du maléfique Trump/GOP Death Cult pour tirer parti de la pandémie de Covid comme une arme politique.

Et maintenant, ils accusent le Dr Fauci de se comporter comme le célèbre médecin du camp de la mort nazi, Josef Mengele. Sérieusement : l’ancienne journaliste de « vraies nouvelles » Lara Logan a présenté cette semaine une diatribe désordonnée sur Fox News en utilisant le vieux « les gens disent » que les propagandistes de trucs rhétoriques adorent.

« C’est ce que les gens me disent », a déclaré Logan à un public de millions de personnes, « qu’il ne représente pas la science pour eux. Il représente Joseph Mengele, le médecin nazi qui a fait des expériences sur les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les camps de concentration. Et je parle de gens partout dans le monde qui disent ça… »

Plus de 800 000 Américains sont maintenant morts de Covid, comme nous le suivons quotidiennement sur TrumpDeathToll.org.

De multiples études suggèrent que jusqu’à un tiers des quelque 50 millions d’Américains qui ont contracté Covid sont désormais handicapés par la maladie, beaucoup à vie. Ces personnes pour la plupart non vaccinées sont maintenant paralysées par des conditions de « long Covid » allant de l’épuisement chronique à la démence en passant par les maladies cardiaques et rénales raccourcissant la vie, ce qui ne peut pas aider les pénuries de main-d’œuvre dans les secteurs clés de notre économie.

Le Dr Fauci travaille depuis deux ans pour essayer de réduire ce nombre de morts, et sur Fox, ils l’appellent Dr Mengele ? Comme le musée mémorial d’Auschwitz l’a tweeté après les commentaires de Logan :

« Exploiter la tragédie des personnes qui ont été victimes d’expériences pseudo-médicales criminelles à Auschwitz dans un débat sur les vaccins, la pandémie et les personnes qui se battent pour sauver des vies humaines est honteux. C’est irrespectueux envers les victimes et un triste symptôme de déclin moral et intellectuel. »

C’est également une énorme distraction par rapport à une tragédie très réelle qui aurait pu être évitée en grande partie si Trump avait simplement encouragé les gens à porter des masques et une distance sociale avant que le vaccin ne soit disponible, et avait poussé ses partisans à se faire vacciner après la disponibilité du vaccin.

Mais le calcul du GOP est simple. Lorsque les économies s’effondrent, les électeurs choisissent l’autre parti pour prendre le relais : cela fonctionne ainsi depuis plus de 200 ans dans la politique américaine. Ainsi, en 2020, Trump a poussé les Américains à ignorer le virus et à maintenir les choses «normales», entraînant des dizaines de millions d’infections.

Trump était apparemment même disposé à infecter son adversaire de 77 ans lors des élections de 2020 : son chef de cabinet, Mark Meadows, écrit dans son nouveau livre que Trump a été testé positif pour Covid trois jours avant son débat avec Joe Biden et a menti à ce sujet après avoir obtenu un deuxième test négatif. Heureusement, Biden a gardé ses distances avec Trump tout au long du débat, car Trump serait à l’hôpital avec Covid dans les deux semaines.

Lorsque cela n’a pas fonctionné, Biden a survécu et Trump a quand même perdu, à partir de la semaine où Biden a été inauguré. Trump et ses partisans ont commencé à décourager les gens de se faire vacciner.

Et c’est leur stratégie maintenant : s’ils peuvent garder l’Amérique malade et sur le qui-vive, cela maintiendra l’économie molle, ce qui jouera en défaveur des démocrates lors des élections de 2022 et 2024.

Alors que les démocrates traitent les urgences de santé publique comme des problèmes graves, les républicains les voient comme un moyen d’obtenir un avantage politique.

Vous vous souvenez quand le président Obama a laissé un Américain atteint d’Ebola entrer dans le pays pour recevoir un traitement ? Le GOP est devenu totalement hystérique, certains appelant même à sa destitution.

Un commentateur conservateur a écrit : « Aujourd’hui, son ambition d’être un héros pour l’Afrique sape les approches de bon sens pour protéger les Américains du virus Ebola. Le sénateur républicain Joni Ernst a appelé à la destitution d’Obama pour s’être comporté comme un «dictateur» et a pesté contre lui à propos d’Ebola.

Mon ancienne opposante au débat, Phyllis Schlafly, a proclamé :

«C’était le but d’Ellis Island – avoir un lieu d’attente où l’on décidait si les gens étaient en assez bonne santé ou assez responsables pour venir dans notre pays. L’idée que n’importe qui puisse entrer et porter cette maladie avec lui n’est qu’un scandale, et c’est la faute d’Obama parce qu’il est responsable de le faire.

Et maintenant, comme le rapporte Mark Sumner à Cos du jour, quatre juges fédéraux nommés par Trump ont suspendu les efforts du président Biden en juillet pour s’assurer que même les travailleurs hospitaliers sont entièrement vaccinés dans le cadre des mandats de l’OSHA sur le lieu de travail :

En juillet, le président Joe Biden a publié une série de règles exigeant que les travailleurs fédéraux et les travailleurs des entreprises qui reçoivent des contrats fédéraux doivent être vaccinés. Cela comprenait les travailleurs de la santé qui travaillent pour les hôpitaux qui reçoivent des paiements Medicare ou Medicaid. Cependant, plus tôt ce mois-ci, un panel de trois juges au Texas a bloqué la mise en œuvre du mandat pour de nombreuses grandes entreprises. Maintenant, comme le rapporte le Washington Post, un juge de district fédéral du Missouri a agi pour bloquer même le mandat des travailleurs de la santé.

Tous sont des juges de Trump, et la décision la plus récente du juge du tribunal de district nommé par Trump, Matthew Schelp, cite abondamment des mensonges racontés presque quotidiennement sur Fox et d’autres médias de droite.

Sa décision prétendait qu’il y avait une opposition tellement répandue à la vaccination que : « La perte de [vaccine-refusing hospital] la dotation en personnel dans de nombreux cas n’entraînera aucun soin du tout, car certains établissements seront obligés de fermer complètement. »

C’est un autre mensonge, conçu pour maintenir la pandémie en Amérique. Il ignore complètement le succès que les mandats de vaccination ont eu de United Airlines au service de police de New York à la plus grande chaîne d’hôpitaux de Houston. Dans tous les cas, une infime minorité de personnes a crié et crié puis s’est fait vacciner.

À la suite de ces mensonges du GOP et d’une campagne constante dans les médias de droite et parmi les politiciens républicains mettant en doute les vaccins, cependant, nous avons les pires chiffres de Covid et le nombre de morts de Covid le plus élevé du monde développé.

Et nous sommes tous obligés d’interagir avec 60 millions de personnes qui refusent de se faire vacciner ou même de porter des masques, soit parce qu’elles sont prêtes à sacrifier leur vie et leur santé pour aider le GOP, soit parce qu’elles ont simplement été entraînées dans de fausses croyances par des « amis » sur des médias sociaux.

Comme le documente David Leonhardt dans le New York Times :

« En octobre [2021], 25 habitants sur 100 000 des comtés fortement Trump sont morts de Covid, plus de trois fois plus que le taux des comtés fortement biden (7,8 pour 100 000). Octobre a été le cinquième mois consécutif où l’écart en pourcentage entre les taux de mortalité dans les comtés de Trump et les comtés de Biden s’est élargi. »

Chacun de ces décès a été une perte pour une famille, une tragédie humaine. Et la majorité d’entre eux étaient évitables – si seulement les politiciens républicains avaient décidé que les vies humaines étaient plus importantes que le pouvoir politique.

Au lieu de cela, ils ont choisi la tactique classique des tyrans à travers l’histoire : mentir au peuple, peu importe combien de personnes en meurent.

HartmannReport.com

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.