La raison “ nautanki ” du Premier ministre derrière la deuxième vague de COVID-19 en Inde: Rahul Gandhi

Rahul Gandhi a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi avait permis au COVID de se propager à travers ses actions telles que la tenue de rassemblements électoraux.

Exhortant le Centre à accélérer le processus de vaccination, le chef du Congrès Rahul Gandhi a déclaré aujourd’hui que le “ nautanki ” (drame) du Premier ministre était la raison de la deuxième vague meurtrière de COVID-19 en Inde. Il a déclaré que si le gouvernement n’agissait pas maintenant, non seulement trois, mais bien d’autres vagues continueront de se produire alors que le virus change de comportement et mute de temps en temps. Rahul Gandhi a déclaré que jusqu’à présent, l’Inde n’a vacciné que 3% de sa population et 97% sont toujours vulnérables au COVID-19.

«Le gouvernement ne comprend pas la nature de ce qu’ils combattent. Comprenez les dangers de mutation de ce virus. Vous créez un passif pour la planète entière. Pourquoi? Parce que vous permettez à 97% de la population d’être attaquée par le virus car seulement 3% sont vaccinés », a déclaré Rahul Gandhi.

Il a déclaré que le parti du Congrès avait mis en garde le gouvernement indien contre le COVID-19 à plusieurs reprises mais que le Premier ministre Modi avait déclaré très bientôt la victoire de l’Inde contre le COVID-19. «C’est une maladie en évolution. Les verrouillages, le port de masques et la distanciation sociale sont des solutions temporaires mais le vaccin est une solution permanente », a déclaré le chef du Congrès.

Rahul Gandhi a blâmé le Premier ministre pour la deuxième vague. «Le« nautanki »du Premier ministre est à l’origine de la deuxième vague de COVID-19 en Inde. Il n’a pas compris le COVID-19 », a déclaré le député Wayanad.

Il a également critiqué le gouvernement en l’accusant de mentir sur le nombre de morts. «Le taux de mortalité de l’Inde est un mensonge. Le gouvernement devrait dire la vérité. J’ai également demandé aux États dirigés par le Congrès de partager le nombre réel. Je leur ai dit que mentir ne ferait que leur faire du mal. La réalité doit être acceptée. Les chiffres réels des décès peuvent être inquiétants, mais nous devons nous en tenir à dire la vérité. La vérité est notre amie dans ce combat », a-t-il déclaré.

Rahul Gandhi a déclaré que le PM Modi n’avait reçu de commentaires de personne et ne savait pas où se dirigeait le navire de la nation. Il a dit que le Centre doit écouter les États et les amener sur la même longueur d’onde dans la lutte contre la pandémie.

