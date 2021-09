La raison NSFW Gabrielle Union a appris à Dwyane Wade l’emoji d’aubergine

Gabrielle Union enseigne à son homme toute la langue utilisée pour le ‘gramme.

Le Vous avez quelque chose de plus fort ? l’auteur a fait la révélation hilarante lors du dernier épisode de Jimmy Kimmel Live! le sept. 28. Lorsque l’hôte Jimmy Kimmel a souligné son mari Dwyane Wadechoix de mode à couper le souffle, Gabrielle a expliqué que parfois elle donne des conseils à son homme sur les pantalons qui sont – du côté plus ajusté.

“Et le truc avec un pantalon slim”, a expliqué l’actrice. “Si vous êtes une personne bénie, un gentleman béni – je me disais:” Euh, il y a beaucoup d’informations là-bas avec cette coupe ajustée, avec cette coupe particulière. ” Pour faire bonne mesure, Gabrielle a également plaisanté: “Je pouvais voir votre cœur battre.”

De toute évidence pas au courant de la raison pour laquelle poser dans ce pantalon en particulier attirerait des commentaires impliquant un légume particulier, Gabrielle s’est souvenue de Dwyane demandant: “Il se dit:” Qu’est-ce que l’emoji d’aubergine et pourquoi est-ce dans mes commentaires? ” Et après que Jimmy ait demandé au actrice s’il “ne sait vraiment pas”, elle a répondu: “Il sait maintenant. Je pense que c’est le but. Je pense que c’est le but d’avoir sa section de commentaires remplie d’aubergines [emojis]. “