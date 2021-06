La raison pour laquelle Alessandra Rosaldo et Eugenio Derbez sont « séparés »

“Nous sommes un mariage absolument normal comme les autres, avec des hauts et des bas, des crises, des épreuves à surmonter et oui, nous avons dû recourir à l’aide, à la thérapie à quelques reprises”, a-t-il souligné.

Eugenio Derbez et Alessandra Rosaldo (.)

De plus, pour dissiper tout doute sur une éventuelle rupture, Rosaldo a récemment assuré dans l’émission First Hand que son mariage restait invaincu. “Nous sommes toujours ensemble, invaincus. Bien sûr, on ne sait jamais, mais nous sommes toujours ensemble et tout se passe bien, tout se passe bien”, a-t-il déclaré.

“Il y aura toujours de bons et de mauvais commentaires, nous ne sommes pas une pièce d’or et il y aura toujours ceux qui s’amuseront et passeront un bon moment et ceux qui ne le feront pas, nous y sommes habitués. Nous avons appris à ne pas le prendre personnellement et à nous concentrer sur tout ce qui est cool et ce que nous aimons. Je veux dire, nous sommes un mariage tout à fait normal. Mais tout va bien », a conclu Rossaldo.