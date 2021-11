« Por herencia y preservar el nombre, pero por muchos años yo renegaba de mi nombre… Ya cuando me puse alta y no sé si tan graciosa, pero por lo menos yo me sentía con gracia, digo: ‘Bueno, pues ya dignificó le nom?’ et plus encore à cause d’une réticence que mon père m’a donnée. Ensuite, quand vous analysez le nom, j’ai commencé à l’aimer, je me sentais déjà Altagracia « , a-t-il déclaré.

Des années plus tard, l’interprète s’est rendue en République dominicaine où elle a appris qu’il existe une vierge du même nom et qu’elle est l’une des plus vénérées de ce pays. De plus, elle a fait remarquer que très peu de gens l’appelaient Altagracia, à l’exception d’une de ses sœurs et de sa psychologue.

Ce week-end, Ana Bárbara a partagé avec tous ses abonnés sur les réseaux sociaux qu’elle avait été testée positive pour Covid-19 et est apparue sur son profil Instagram à l’aide d’un nébuliseur pour annoncer qu’en raison de la maladie, elle devait annuler plusieurs concerts au Mexique.