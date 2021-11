La raison pour laquelle Anthony Davis a quitté le match contre les Blazers

Dans cet article, nous examinerons les raison Par lequel Anthony Davis il est parti du jouer avant les Blazers dans le NBA samedi soir dernier.

Anthony Davis continue de se battre contre son corps. La star des Los Angeles Lakers a été contrainte de quitter le match de samedi soir contre les Portland Trail Blazers.

Le grand homme des Lakers souffre d’une maladie d’estomac et ne reviendra pas, selon un rapport du journaliste du groupe Mike Trudell.

Anthony Davis (mal au ventre) ne reviendra pas ce soir. – Mike Trudell (@LakersReporter) 7 novembre 2021

AD était déjà considéré comme douteux pour entrer dans le match en raison d’une blessure au pouce subie lors du dernier match des Lakers contre le Thunder d’Oklahoma City.

Les nouvelles sont dures, surtout compte tenu des derniers commentaires de Frank Vogel sur le désir d’Anthony Davis de surmonter ses maux.

Via Harrison Faigen :

« Je sais que cette année, il est vraiment contrarié par la façon dont s’est déroulée l’année dernière et par le temps perdu », a révélé l’entraîneur des Lakers. « Donc, tout ce qui est 50/50 pour savoir s’il sera ou non jusqu’à présent cette année a été » Je joue à moins que je ne puisse pas jouer. » Il était contrarié par le temps qu’il a perdu l’année dernière, donc s’il peut jouer sans limitations majeures, il sera là. »

C’est un coup dur pour le violet et l’or, qui font déjà face à un certain nombre de problèmes de blessures pour commencer la saison. Espérons qu’Anthony Davis et le reste des Lakers pourront se regrouper le plus tôt possible.