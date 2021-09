La raison pour laquelle Anya Taylor-Joy sera le prochain Mad Max Furiosa | Divertissement

in

Le réalisateur de Mad Max : Fury Road a été captivé par la performance d’Anya Taylor-Joy dans Last Night in Soho.

Le spin-off de Mad Max : Fury on the road nous tient en haleine, car presque depuis la sortie du film il y avait déjà des rumeurs sur un nouvel opus de la saga centré sur le personnage de Imperator furieux celui qui a donné la vie Charlize Theron sur la bande de 2015.

Furiosa prévoit de sortir en salles au plus tôt en 2023, et le peu de données que nous avons sur le film est qu’il le dirigera à nouveau. Georges meunier et qu’il aura Anya Taylor-Joie en tant que protagoniste de cette préquelle de Mad Max : Fury Road dans lequel nous suivrons les aventures d’une jeune Furiosa.

Lors de récentes conversations en ligne, George Miller et Edgar Wright ont eu l’occasion de parler de leurs emplois respectifs et de la façon dont Miller a réalisé que Taylor-Joy devrait être Furieux.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

“Je connaissais Anya, mais je ne l’avais jamais vue dans un film”, dit Miller, “jusqu’à ce que je la voie dans Shoho. Et je me souviens avoir pensé : ‘Wow, c’est intéressant.’ C’est alors qu’il laissa tomber le directeur de Hier soir à Soho, Edgar Wright, qui cherchait une actrice pour jouer Furiosa.

Il a à peine fini de dire la phrase, Edgar Wright Il l’a interrompu en disant : « N’allez pas plus loin, elle est géniale, elle va être géniale. C’est super de travailler à ses côtés ».

Cependant, Taylor-Joy a passé l’épreuve de l’acide lorsqu’elle a testé ses talents d’actrice en lisant devant la caméra le célèbre texte « Je suis au-delà de la maladie ! » du film Réseau (1976). “Anya a fait une reprise qui était vraiment bonne”, dit Miller.

“Ensuite, je lui ai donné quelques notes simples sur l’intention et elle a réussi. Elle pensait que cela avait été enregistré avec un iPhone. Je l’ai envoyé au studio. Je leur ai expliqué pourquoi je pensais qu’elle était la bonne personne pour le rôle , conclut le réalisateur.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par María Bescós.