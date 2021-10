La raison pour laquelle Aurier ne pourra pas jouer la Ligue des champions avec Villarreal jusqu’à la prochaine phase

18/10/2021 à 17h46 CEST

Il y a deux semaines, Villarreal CF a officialisé l’incorporation de l’arrière droit, Serge Aurier, qui est venu au club de Castellón sans frais, en tant qu’agent libre, après avoir quitté son ancien club, le Tottenham Hotspurs. Cependant, à ce jour, le défenseur ivoirien n’a encore joué aucune minute de compétition, malgré le fait qu’il ait été inclus dans les appels de l’équipe ‘groguet’, comme lors de la dernière du match contre Osasuna.

Il ne pourra pas non plus jouer une minute dans cette phase de la UEFA Ligue des Champions, la phase de groupes. Cela a été communiqué par le club de Castellón qui a affirmé que ne peut pas s’inscrire à Aurier pour cette phase de groupes, donc Unai Emery ne pourra pas compter sur leurs services au moins jusqu’à la prochaine phase du concours, alors qu’en principe l’Ivoirien pouvait déjà être immatriculé. Malgré cela, le joueur fera partie de l’expédition de l’équipe pour le match contre lui. Jeunes garçons mercredi prochain, avec l’idée qu’il entre progressivement dans la dynamique du groupe.

Ainsi, celui de Aurier sera une victime importante dans la plus haute compétition européenne, car c’est un joueur expérimenté dans les compétitions continentales et dans les matchs exigeants et le Villarreal ne pourra compter sur ses services en Ligue des champions qu’en février, Emery devra donc jouer du bon côté avec d’autres options telles que Juan Foyth, Mario Gaspar ou Rubén Peña.