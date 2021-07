La raison pour laquelle Brock Lesnar ne reviendra pas à la WWE pour affronter Bobby Lashley à SummerSlam

in

La WWE déploie ses plus grandes stars pour SummerSlam, mais Brock Lesnar ne serait pas l’un d’entre eux.

Selon Dave Meltzer, la WWE a discuté de l’idée de faire revenir Lesnar pour enfin affronter le champion de la WWE Bobby Lashley.

Lashley et Lesnar sont deux poids lourds avec des références réelles

Lashley contre Lesnar a été l’un des affrontements les plus naturellement recherchés dans la lutte aujourd’hui, car les deux hommes ont un véritable pedigree MMA et ont un physique tout aussi fou.

Ce n’est jamais arrivé jusqu’à présent. Lesnar a eu un passage à temps plein à la WWE de 2002 à 2004 et Lashley a fait ses débuts en 2005.

Lorsque Lesnar est revenu en 2012 à temps partiel, Lashley avait quitté l’entreprise en 2008. Le Tout-Puissant est revenu à la WWE en 2018 et les deux hommes sont dans l’entreprise ensemble depuis, mais aucun match ne s’est concrétisé.

Selon Meltzer, la WWE ne voulait pas faire le match à SummerSlam parce que Lesnar n’a pas l’intention de faire un nombre substantiel de spectacles avec la WWE pour le moment, ce qui signifie qu’il devrait perdre contre Lashley avec la ceinture de la WWE en jeu.

Twitter : @_Barbue

Lesnar balance une queue de cheval ces jours-ci !

Un autre élément de l’histoire est la pensée dans le camp de Roman Reigns – qui comprend l’ami de Lesnar Paul Heyman – qui ne veut pas que le stock de Lesnar diminue avant d’affronter le chef tribal.

Avec Heyman au milieu de deux mégastars comme Reigns et Lesnar, beaucoup pensent que c’est l’un des plus gros programmes que la société pourrait mettre en place en ce moment.

On pense que beaucoup ne veulent pas que Lesnar perde contre Lashley ou qu’il n’ait pas de finition qui lui ferait perdre de l’éclat lors d’une querelle avec Reigns. Après tout, Lesnar revient déjà d’une défaite contre Drew McIntyre à WrestleMania 36 et il a remplacé Seth Rollins et, en fait, Reigns ces dernières années.

WWE

Goldberg est un Hall of Famer de la WWE

Au lieu de Lesnar, il semble que Goldberg sera le principal adversaire pour affronter Lashley. Selon Fightful Select, l’ancien quadruple champion du monde reviendra affronter Lashley pour le titre de la WWE et il organisera ce match lors de l’édition de ce lundi de RAW.

SmackDown de ce soir et RAW de lundi seront les premiers spectacles de la WWE devant une arène complète de fans depuis que la pandémie a balayé le monde et a tout fermé il y a environ 18 mois.