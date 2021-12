La raison pour laquelle George Clooney a refusé 35 millions de dollars pour avoir travaillé UNIQUEMENT un jour

Pour montrer ce qui s’est passé il y a quelques années lorsqu’il a refusé une offre juteuse d’argent pour une journée de travail ! Clooney a été honnête et très direct dans sa réponse lorsqu’il a été interrogé lors d’une interview pour le journal. Le gardien. La question était de savoir s’il sentait qu’il avait « assez d’argent » à ce stade de sa vie. Sans hésitation, George a répondu : « Oui. On m’a offert 35 millions de dollars pour une journée de travail pour une publicité aérienne, mais j’en ai discuté avec Amal et on a décidé que ça n’en valait pas la peine », a avoué le réalisateur du film La barre tendre.

Sans trop y penser, l’acteur a pris la décision en fonction de son instinct. « La proposition était associée à un pays qui, bien qu’allié, est parfois discutable. Alors j’ai pensé : ‘Si ça m’enlève une minute de sommeil, ça n’en vaut pas la peine.’

George Clooney a refusé une offre d’un million de dollars pour une journée de tournage d’une publicité. (Kevin Winter / . pour Turner)

George Clooney a également admis que son taux de travail avait considérablement baissé pour une raison puissante : ses enfants. Elle et Alexandre, quatre ans. Et c’est pour eux et pour Amal Alamuddin, 43 ans, qui prend désormais des décisions beaucoup plus sereinement. « Ma femme et moi avons eu cette conversation sur le travail quand j’ai eu 60 ans en mai. Nous pouvons toujours « bouger » bien et nous aimons tous les deux ce que nous faisons. Cependant, nous devons nous assurer de ne rien faire de stupide et de vivre notre vie », a-t-il déclaré.