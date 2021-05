La raison pour laquelle Hollywood voulait renoncer aux documents sur le massacre de la course de Tulsa ⋆ .

Lorsque le cinéaste Jonathan Silvers a eu l’idée, il y a quelques années, de réaliser un documentaire sur l’anéantissement de Black Wall Street en 1921 à Tulsa, en Oklahoma – l’attaque raciste la plus meurtrière et la plus destructrice de l’histoire des États-Unis – il a imaginé qu’il n’aurait aucun mal à trouver un distributeur. .

Il s’est trompé.

Le massacre racial de Tulsa était un chapitre peu connu de l’histoire troublante des relations raciales du pays, dans laquelle une communauté noire prospère et indépendante appelée Greenwood a été sauvée par des Blancs en colère qui ont tué des centaines de résidents noirs et incendié de nombreuses maisons et entreprises.

L’attaque, déclenchée par une fausse accusation d’agression, a été ignorée ou minimisée pendant des décennies dans les programmes scolaires, ce qui, selon Silvers, donnerait encore plus de valeur à un examen documentaire.

“J’ai été attristé au-delà des mots que notre pays ait supprimé un élément clé de notre histoire, une ère sombre qui nous aide à comprendre où nous en sommes maintenant et qui nous sommes maintenant”, a déclaré Silvers à propos de son intérêt pour la réalisation du film.

Mais quand lui et son équipe de production ont commencé à présenter le projet en 2019, il s’est heurté à un mur.

«Nous avons essayé pendant au moins un an d’intéresser un certain nombre de diffuseurs au projet, et aucun d’entre eux à l’époque n’a reconnu la nature de ce que nous faisions», a déclaré Silver. «Nous n’étions pas seulement en train d’exposer une atrocité de masse, mais une atrocité de masse qui avait été cachée de l’histoire.

Il a fallu un groupe de super-héros masqués excentriques pour inverser cette réticence: dans son premier épisode en octobre 2019, la mini-série primée aux Emmy Awards de HBO, «Watchmen», a décrit de manière spectaculaire la violence du massacre, l’éclairant d’un projecteur plus brillant que jamais.

Adapté du roman graphique à succès d’Alan Moore, «Watchmen» a réinterprété son histoire sur un groupe de super-héros en lambeaux en mélangeant science-fiction, thèmes contemporains et événements historiques réels. Le premier épisode commence par une reconstitution explosive de l’attaque de Greenwood, comprenant des hommes noirs traînés par des voitures dans les rues et des avions larguant des bombes sur la communauté.

Le journaliste du Washington Post DeNeen Brown contemple un segment de la rivière Arkansas où des archéologues légistes ont découvert des anomalies compatibles avec d’éventuelles fosses communes. Brown est producteur du nouveau documentaire «Tulsa: The Fire and the Forgotten».

(Jonathan Silvers / Saybrook Productions Ltd.)

Ce week-end du Memorial Day, le centenaire de l’émeute, sera marqué par au moins quatre documentaires approfondis, dont «Tulsa: The Fire and the Forgotten». Le projet de Silvers qu’il a développé avec le journaliste chevronné du Washington Post DeNeen L. Brown et le principal enquêteur sur les crimes de guerre Eric Stover. Le film sera diffusé le 31 mai sur PBS.

Les autres documentaires diffusés ce week-end sont «Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre» (History, 30 mai), un film de deux heures réalisé par Stanley Nelson (dont les films incluent «Freedom Riders») et Marco Williams et produit par La star de la NBA Russell Westbrook, entre autres; «Dreamland: The Burning of Black Wall Street» (CNN, 31 mai), un film de deux heures de la réalisatrice Salima Koroma («Bad Rap»), produit en collaboration avec la superstar de la NBA LeBron James ‘Springhill Entertainment Co .; et la série documentaire en deux parties «L’héritage de Black Wall Street» (première le 1er juin sur Discovery + et OWN). Le 18 juin, National Geographic diffusera un autre projet mettant en vedette Brown, «Rise Again: Tulsa and the Red Summer».

Silvers n’a pas été le seul cinéaste à avoir rencontré une résistance à un documentaire de Tulsa au cours des dernières années seulement.

«Personne n’en voulait. Tout le monde semblait effrayé ou affirmait que les données démographiques n’étaient pas correctes », a déclaré Koroma, qui a commencé à présenter son projet en 2017.« Une réponse qui m’a vraiment marqué a été quelqu’un qui m’a dit que la démographie des hommes blancs âgés de 30 à 55 ans ne serait pas lié à l’histoire.

En utilisant différentes approches et perspectives qui se chevauchent parfois, les documentaires plongent non seulement dans le passé horrible de Tulsa, mais aussi dans les efforts pour le couvrir à travers les décennies et comment l’émeute est liée aux manifestations de Black Lives Matter qui ont été relancées l’année dernière après le meurtre de George Floyd.

Plusieurs comprennent des entretiens avec des descendants de victimes du massacre. Sont également présentés des photographies en noir et blanc et des séquences filmées de Greenwood à son apogée avant l’émeute, ainsi que certains de ses entrepreneurs les plus en vue, qui ont construit des hôtels, des théâtres, des magasins et d’autres entreprises prospères.

Certains des cinéastes ont déclaré que l’examen de l’émeute était devenu encore plus opportun en raison des tensions raciales enflammées qui ont éclaté l’année dernière, déclenchées par la brutalité policière continue contre des Noirs non armés, une élection présidentielle qui divise et la pandémie COVID-19 disproportionnée. effet sur les Noirs et les Latinos.

«J’espère que les gens seront touchés par la destruction et la dévastation systématiques et verront les parallèles avec aujourd’hui, qui sont évidents et évidents», a déclaré Nelson.

Une image de la destruction du quartier de Greenwood à Tulsa lors du massacre de 1921, vue dans le documentaire History Channel «Tulsa Burning».

(Chaîne historique)

Le créateur de «Watchmen» Damon Lindelof, dont la série a contribué à susciter la nouvelle vague d’intérêt, a déclaré avoir appris l’attaque par l’écriture de l’auteur afro-américain Ta-Nehisi Coates («Entre le monde et moi»), un chroniqueur fréquent de l’identité noire et la suprématie blanche.

«Je me considère comme un étudiant en histoire des États-Unis et je me suis dit:« Comment cela a-t-il pu passer entre les mailles du filet? », A déclaré Lindelof dans une interview lors de la première du drame. «J’ai ressenti une honte et une culpabilité incroyables.»

Brown a appelé “Watchmen” un “catalyseur” qui a fait une grande différence dans l’émeute en attirant plus d’attention. Depuis lors, le massacre a également été décrit dans “Lovecraft Country” de HBO, et MTV Entertainment Studios a annoncé lundi une série limitée scénarisée sur le sujet dans les œuvres, avec les acteurs Courtney B. Vance et Angela Bassett signés en tant que producteurs.

“Quand” Watchmen “a été diffusé, il y avait beaucoup de gens intelligents qui ont dit:” Comment se fait-il que je n’ai jamais entendu parler de ça? “, A déclaré Brown. «Ils ont dit: ‘Est-ce vraiment arrivé?’»

Brown a été l’un des premiers journalistes à avoir commencé à fouiller dans le passé troublé de Tulsa, et sa dissimulation, lorsqu’elle a rendu visite à son père à Tulsa en 2018. Elle se souvient avoir été troublée par l’embourgeoisement de la communauté qui avait autrefois été touchée par les émeutiers.

«J’ai vu un studio de yoga, tout ce développement, et j’ai pensé que c’était étrange de voir cela sur le site de cet horrible incident», a-t-elle déclaré. Elle a écrit un article sur les fosses communes non marquées des victimes du carnage qui a fini en première page. Regina King, qui a joué dans «Watchmen», a tweeté cette histoire lorsque les gens lui ont demandé si les événements montrés dans la série étaient vrais.

Silvers a déclaré: «’Watchmen’ a un peu changé les choses. Je suis profondément en conflit au sujet de la caricature de l’histoire et de la culture américaines, mais les gens ont commencé à y prêter attention. Cela les a rendus curieux. Et lorsque les manifestations de l’été dernier ont montré que la violence raciale n’est pas un épisode mais un continuum de l’expérience des Noirs, c’est là que tout le monde a commencé à y prêter attention.

La plupart des cinéastes ne semblaient pas s’inquiéter du fait que tant de documentaires sur le massacre de la course de Tulsa apparaissent en même temps, estimant que les films se compléteraient probablement.

“Il existe de nombreux films sur d’autres événements tels que l’Holocauste”, a déclaré Nelson. «Je ne suis pas du tout inquiet.»

Koroma a ajouté: «En Amérique, nous racontons souvent les histoires des Noirs d’une manière, tandis que d’autres histoires sont racontées de plusieurs manières différentes. Mon film n’est pas capable de raconter toute l’histoire. Cela aide mon film à avoir ces autres films car cela lui donne un plus grand contexte. Je ne les vois pas comme des concurrents et j’ai hâte de voir les autres.

