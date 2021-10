La raison pour laquelle Jadon Sancho a du mal à Manchester United – Man United News And Transfer News

Le mauvais début de carrière de Jadon Sancho à Manchester United pourrait être considéré comme une période d’installation nécessaire, mais il y a des signes inquiétants que le joueur n’est pas utilisé d’une manière qui met ses forces à profit.

Certains ont fait valoir que le mauvais départ est en partie dû au fait que Sancho est essentiellement un ailier droit qui a joué pour United à gauche en raison de l’absence de l’ailier gauche régulier, Marcus Rashford. Mais ce n’est pas strictement vrai.

Sancho a joué presque aussi régulièrement sur l’aile gauche de l’ancien club du Borussia Dortmund qu’il l’a fait sur la droite, avec des statistiques de 20 buts et 23 passes décisives en 50 matchs à ce poste. Cela se compare à 24 buts et 36 passes décisives dans ses 70 à droite.

Mais ce qui est différent dans le déploiement de Sancho à United, c’est dans la fluidité du rôle qui lui est assigné. À Dortmund, Sancho a été autorisé à traverser la ligne de front. À United, il reste sur l’aile gauche, vraisemblablement sous instruction.

Comparez ces heatmaps des sorties de Sancho contre Leicester et Everton :





À ces deux-là pris au hasard des matchs de Bundesliga la saison dernière :





Les cartes thermiques montrent clairement que la liberté de mouvement dont Sancho disposait à Dortmund était bien plus grande. Cette liberté permet à un joueur du type de Sancho de trouver de l’espace. Cela le rend extrêmement difficile à marquer et cela lui permet de faire une plus grande variété de courses et de croisements.

On ne sait pas pourquoi Solskjaer demande à ses joueurs de maintenir un positionnement rigide. Mason Greenwood est à deux pattes et serait également très capable d’interchanger. Ronaldo est à l’aise en première ligne, tout comme Marcus Rashford. Ainsi, quel que soit le joueur avec lequel Sancho joue, les avantages de la fluidité du mouvement sont là pour tous.

Bien sûr, le rythme plus élevé de Dortmund convient également au jeu de Sancho, mais c’est un autre domaine où le choix de la tactique à United est difficile à comprendre. Les attaquants de United sont sans doute tous mieux adaptés pour jouer à un jeu à tempo plus élevé, alors pourquoi n’est-ce pas l’instruction de l’équipe?

Au fur et à mesure que la saison avance et qu’une meilleure compréhension se développe entre les nouvelles recrues et le reste de l’équipe, il est possible que Solskjaer desserre les chaînes et permette à ses attaquants de se déplacer librement.

Il se pourrait, cependant, qu’il s’agisse d’un Catch-22; Sancho n’excellera pas tant qu’il ne sera pas autorisé à errer, mais il ne sera pas autorisé à errer tant qu’il ne commencera pas à exceller.