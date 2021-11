La raison pour laquelle je me suis trompé sur les stocks de pot est pourquoi j’ai raison à ce sujet

Il était une fois, nous étions optimistes sur stocks de cannabis.

Nous avons vu les statistiques selon lesquelles les jeunes aiment fumer/manger/ingérer de la marijuana autant qu’ils aiment boire. Nous avons vu les dominos politiques tomber, un par un, pays après pays légalisant le pot. Nous avons relié les points et avons cru que nous entrions dans un nouveau monde où les jeunes achèteraient beaucoup de marijuana légale au cours des prochaines années.

En fait, nous pensions que cette tendance allait créer une industrie mondiale du cannabis de plus de 50 milliards de dollars, et que de cette industrie émergerait l’équivalent de la marijuana de Marques Constellation (NYSE :STZ), Molson Coors (NYSE :ROBINET), et Anheuser-Busch (NYSE :BOURGEON) – tous les géants des boissons alcoolisées d’une valeur combinée de 150 milliards de dollars.

Mais ce temps est passé. Maintenant, nous ne sommes plus optimistes sur les actions de cannabis. En fait, au lieu d’acheter des actions de cannabis, nous pensons que vous devriez éliminer toute exposition à l’industrie de la marijuana dès maintenant.

Source : TradingView

Pourquoi?

Parce que, alors que les tendances de la consommation de cannabis restent fortes et que le contexte juridique continue de devenir plus favorable, l’écrasante majorité des données suggèrent aujourd’hui que Les entreprises de marijuana ne feront jamais d’énormes profits.

Vous voyez, notre thèse de taureau initiale ne reposait pas seulement sur le fait que l’industrie du cannabis devenait vraiment importante (elle le sera), mais elle reposait également sur l’idée que des entreprises comme Croissance de la canopée (NYSE :CCG) allaient être en mesure de créer de grandes marques grand public dans l’industrie du cannabis et de monétiser ces marques de manière compétitive avec de fortes marges bénéficiaires.

Mais les tendances récentes impliquent que cela n’arrivera pas.

Tous ces géants du cannabis viennent de déclarer des bénéfices. Et bien qu’ils aient tous globalement fait état de résultats sains, la plupart d’entre eux ont également fait état de pertes croissantes malgré des revenus plus importants. L’implication? Ils dépensent pour croître, et ils obtiennent un retour sur investissement négatif sur ces dépenses.

pourquoi est-ce le cas? Parce que l’industrie du cannabis est entièrement banalisée.

Il s’avère que le pot est le pot. Bien sûr, il y a une différence de qualité et de tension. Mais votre consommateur moyen ne peut pas faire cette différence, et même s’il le peut, la plupart s’en moquent. Ceux qui savent faire la différence et s’en soucier représentent un petit segment de la population, et ils sont déjà souvent fidèles à une marque locale ou à leur revendeur en bas de la rue. Ils ne sont pas fidèles à une marque Canopy Growth ou Aurora Cannabis.

En l’absence de différenciation significative des produits et de fidélité à la marque, ces sociétés de cannabis doivent compter sur le prix et la distribution pour générer des avantages concurrentiels.

C’est un jeu de balle perdant – parce que vous entrez dans des guerres de prix où tout le monde est perdant, et les dépenses de distribution ne fonctionnent que jusqu’à ce que votre concurrent remporte également les mêmes accords de distribution, auquel cas tout redevient une guerre des prix perdant-perdant.

Et c’est, en un mot, pourquoi nous sommes baissiers sur les actions de cannabis.

Nous espérions que ces entreprises seraient en mesure de transformer la demande suralimentée de pot légal en revenus et bénéfices énormes. Mais, à mesure que chaque trimestre passe et que ces entreprises perdent de plus en plus d’argent, il est devenu clair qu’elles ne le feront pas.

Les entreprises de marijuana auront toujours du mal à faire des profits et, par conséquent, les stocks de cannabis auront toujours du mal à vous faire de l’argent.

Chose intéressante, cependant, notre tendance baissière sur les actions de cannabis nous a fait doublement haussier sur les actions psychédéliques.

Je connais. Tout le monde aime penser aux actions psychédéliques – les entreprises qui fabriquent de nouveaux traitements inspirés des psychédéliques pour les troubles de santé mentale – comme la seconde venue des actions de cannabis. Mais cela ne pourrait pas être plus faux.

En réalité, les entreprises psychédéliques à un stade précoce – comme nous – ont reconnu les lacunes de leurs pairs du cannabis et ont tout fait pour s’assurer qu’elles ne tombent pas dans le même trou de pertes d’argent que les entreprises de cannabis.

Principalement, ils ont développé des douves compétitives.

Alors que l’industrie du cannabis vise à rendre le pot récréatif accessible à tous – ce qui ouvre la porte à la marchandisation – l’industrie des psychédéliques vise à rendre les médicaments spécialisés accessibles à un petit segment de la population.

Ces médicaments doivent être développés, et la science qui les sous-tend est assez rigoureuse, ce qui signifie que le développement est une énorme barrière à l’entrée. En plus de cela, ils doivent passer par des essais rigoureux de la FDA – une autre énorme barrière à l’entrée. Ils doivent réussir ces épreuves – une autre énorme barrière à l’entrée. Et ils doivent obtenir l’approbation de masse des médecins – encore une autre énorme barrière à l’entrée.

En d’autres termes, alors que l’industrie du cannabis n’a pratiquement aucune barrière à l’entrée, l’industrie des psychédéliques n’est composée que de barrières à l’entrée.

Au-delà de cela, le traitement inspiré des psychédéliques ne concerne pas seulement le médicament. Il s’agit de la livraison du médicament. Pendant le traitement, les patients doivent être dans des environnements contrôlés. Ils doivent se sentir à l’aise lorsqu’ils prennent le médicament. Ils doivent être en sécurité. Lorsqu’ils ne prennent pas le médicament, ils ont besoin d’une thérapie et de conseils pour optimiser l’efficacité du médicament.

C’est tout un processus.

Et devinez ce que font les entreprises psychédéliques ? Ils essaient de brevet l’ensemble de leur processus, ce qui signifie qu’à grande échelle, les sociétés psychédéliques auront des fossés concurrentiels non seulement autour de leurs médicaments, mais également autour de la livraison de ces médicaments.

Gens – le Shroom Boom n’a rien à voir avec le Pot Boom. Ce dernier est l’archétype de la marchandisation. Le premier est la quintessence de la construction d’avantages concurrentiels.

C’est pourquoi les actions en pot sont un investissement horrible, mais les actions psychédéliques sont un investissement fantastique.

Donc, si vous avez des actions en pot dans votre portefeuille, laissez-les tomber. Oubliez-les. Et prenez cet argent et faites tapis avec des actions psychédéliques.

Mais, hélas, voici la question à un million de dollars : quelles sont les meilleures actions psychédéliques à acheter aujourd’hui ?

