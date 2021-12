La raison pour laquelle Kanye West a acheté une maison de l’autre côté de la rue à Kim Kardashian aurait été révélée

Le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West vient d’acheter une maison en face de son ex-femme Kim Kardashian, et les fans sont perplexes. Selon un reportage d’Entertainment Tonight, Ye voulait simplement être le plus proche possible de ses enfants le plus souvent possible. Une source proche de lui a déclaré qu’il pensait également que cela pourrait l’aider à se remettre avec Kardashian.

Ye a dépensé 4,5 millions de dollars pour une maison dans la même rue que son ex-femme, qui a la garde de leurs quatre enfants. Bien que la résidence principale de West ne soit qu’à une demi-heure en voiture, il a apparemment décidé qu’il vaudrait la peine d’avoir un autre endroit plus proche. L’initié a déclaré que Ye « pense qu’il sera plus facile de coparentalité avec Kim s’ils vivent près l’un de l’autre ».

« Kanye voulait vraiment acheter une maison près de Kim et de leurs enfants pour être proche d’eux », a poursuivi la source. « Kanye a vu qu’une maison dans le quartier de Kim était sur le marché et a sauté sur l’occasion de l’obtenir. »

Kardashian et Ye partagent North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 2 ans. Ils ne sont pas la seule raison pour laquelle le rappeur veut être proche. La source a déclaré que Ye « voulait toujours gagner [Kardashian] de retour », ajoutant: « Kanye pense qu’il a encore une chance. Kim est d’accord avec Kanye pour acheter la maison parce qu’elle pense qu’il sera plus facile de coparentalité et de surveiller leurs enfants en toute intimité. »

Ye a fait plusieurs ouvertures à Kardashian aux yeux du public, lui demandant de le reprendre ou de reconsidérer leur divorce. Jusqu’à présent, Kardashian n’a répondu ni positivement ni négativement. Cependant, sa pression continue pour finaliser leur divorce semble indiquer où elle en est. Ses derniers documents judiciaires indiquent que le mariage est « irrécupérable » et demandent au tribunal de « séparer la question de l’état matrimonial des autres questions à traiter dans cette affaire et de mettre fin à l’état matrimonial des parties ».

Pendant ce temps, Kardashian fait peu pour cacher sa romance avec la star de Saturday Night Live Pete Davidson. Une source proche d’elle a déclaré à ET: « Kim est étourdie quand Pete est dans les parages. Kim se sent détendue et à l’aise avec Pete et elle a définitivement ce nouveau sentiment de béguin avec lui … Kim a été protectrice de Kanye et de ses sentiments et a essayé de gardez ses sorties avec Pete discrètes, car elle ne sait pas comment il réagira. »

Kardashian et Davidson ont été aperçus en public ensemble à plusieurs reprises maintenant, et les fans s’attendent à ce qu’ils rendent leur relation publique à tout moment. Elle et Ye doivent revenir devant le tribunal le 22 mars 2022.