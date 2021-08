La raison pour laquelle Karla Díaz et son mari ont été expulsés d’un endroit en Grèce

in

“En gros, ils lui disent qu’elle ne peut pas entrer déguisée en déesse de l’Olympe car ils vont les utiliser comme publicité touristique et cela ne peut pas être fait”, a ajouté le musicien. « Neta que pour être venu habillé comme ça, ils ne me laisseront pas entrer ? Comme c’est effrayant, parce que toute la file qui attendait a commencé à me voir comme un monstre parce que personne n’était habillé comme moi », a déclaré le membre du JNS.

Enfin, Karla Díaz et son mari ont expliqué que ce n’était pas la fin de leur visite, mais qu’elle a dû retirer quelques vêtements pour y accéder, mais lorsqu’elle a pu prendre quelques photos, le personnel de sécurité les a de nouveau interceptés pour les retirer de le lieu.

C’est en mai dernier que Karla Díaz et Daniel Dayz se sont mariés dans un mariage de rêve, entourés de la nature et de l’amour de leurs proches. En raison des recommandations des autorités sanitaires pour empêcher la propagation du Covid-19, le couple a pris en compte toutes les mesures de sécurité et a organisé un mariage discret à Valle de Bravo, dans l’État de Mexico.