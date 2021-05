La raison pour laquelle Klose n’est pas encore sorti en tant que premier technicien

27/05/2021 à 22:01 CEST

Miroslav Klose a terminé son mandat d’assistant de Hansi Flick au Bayern afin de pouvoir commencer à travailler comme entraîneur-chef. C’était l’objectif il y a quelques mois, mais maintenant la réalité est très différente. L’ancien attaquant mythique allemand a été diagnostiqué avec deux thromboses dans l’une de ses jambes, ce qui l’empêche de mener une vie normale et donc de s’entraîner comme il le souhaiterait.

“Ils ont découvert deux thromboses dans ma jambe. Ils m’ont prescrit des médicaments et j’ai immédiatement reçu des bas spéciaux que je dois maintenant porter tout au long de la journée. Le diagnostic a été un peu choquant pour moi et par conséquent, j’ai dû tout arrêter”, a-t-il déclaré. a déclaré dans une interview sur «Kicker».

Pour Klose, l’entraînement va au-delà de s’asseoir sur un banc. Il s’agit aussi de bouger, d’être avec les joueurs et de leur apprendre, ce dont la situation médicale actuelle l’empêche.

On m’a prescrit un repos presque total. Je ne peux pas prendre un coup ou faire du jogging, mais surtout je ne peux pas jouer au football. Je suis presque devenu fou sur le terrain d’entraînement. Ne pas pouvoir donner des coups de pied ou démontrer les exercices aux joueurs était cruel. Je ne pouvais que me tenir sur le côté. Cela ne fonctionne pas, je ne veux pas et je ne peux pas travailler comme entraîneur comme ça. J’ai réalisé dans les jours qui ont suivi que je n’allais pas commencer ma carrière d’entraîneur dans le football professionnel comme ça. Tout ou rien. Je suis clair que maintenant ma santé est la priorité », a-t-il déclaré.